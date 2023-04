Incendio al Maury's, scattano divieti per un raggio di 3 km - Tuttoggi.info

Interessata oltre a Bastia anche una porzione del Comune di Assisi e una frazione del Comune di Perugia. Indagini in corso sulle cause del rogo

Uno spaventoso incendio al Maury’s per cause in corso di accertamento, che ha bruciato per ore divorando tutti gli spazi della struttura nella frazione di Bastia Umbra. E mentre sono in corso le indagini sulle cause – nessuna pista è esclusa ma non si tratterebbe di incendio doloso – dopo aver messo in sicurezza lo stabile, arriva l’ordinanza del sindaco di Bastia Umbra, che interessa non solo il Comune di Bastia ma anche un pezzo di territorio di Assisi e una minuscola porzione del Comune di Perugia; alle 15 è arrivata l’ordinanza del sindaco di Assisi, che interessa Petrignano, Palazzo, Tordibetto, Sterpeto e Santa Maria degli Angeli.

“Considerata la gravità della situazione – scrive Lungarotti – si ritiene necessario adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica che disponga quanto proposto dagli enti competenti. Vista la nota congiunta di Arpa e Usl acquisita al protocollo comunale n. 13272, sulla base di quanto accertato ed in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente ordina quanto segue per un raggio di 3 km dal luogo dell’incendio:

a. divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;

b. divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;

d. divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

e. divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all’esterno e destinati agli animali;

f. limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;

g. mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti fino ad accertamenti;