Incendio a Terni, rogo plastica e legno dentro azienda trasporti | Possibilità scuole chiuse | VVF anche da Perugia e Rieti - Tuttoggi

Rogo a Terni, torna l'incubo incendi. Dopo la Ferrocart un'altra azienda interessata da un vasto incendio. Fiamme e fumo visibili a distanza

Aggiornamento ore 19.30 – A breve è previsto un tavolo in Prefettura per coordinare le azioni da mettere in campo e tutelare la salute pubblica relativamente al violento incendio che ha colpito la ditta di autotrasporti Medei. Come confermato a TO dall’assessore all’ambiente, Bendetta Salvati, anche sulla possibile chiusura delle scuole bisognerà attendere ancora qualche momento: “Abbiamo un tavolo in Prefettura a breve – commenta la Salvati – e vedremo quali soluzioni mettere in campo. In quella sede il sindaco deciderà se emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole”.

Fiamme visibili a chilometri di distanza e denso fumo nero, a distanza di qualche giorno Terni torna a vivere ‘l’incubo incendio’ che si era presentato in occasione del rogo alla Ferrocart. Questa volta l’incendio ha interessato la zona di Vocabolo Sabbione e si tratta dell’azienda di trasporti Medei che ha la propria sede in strada di Sabbione.

Vigili del fuoco sul luogo dell’incendio

Secondo quanto è stato possibile apprendere le fiamme hanno interessato sia plastica che materiali di legno e il forte vento di queste ora sta alimentando le fiamme. Sul posto si stanno portando i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per chiudere al traffico la zona. Anche le autorità locali e tecnici dell’Arpa si stanno recando sul posto del rogo per le veriche del caso.

Vigili del fuoco impegnati per arginare il fronte del fuoco. Chiesti rinforzi da Perugia e Rieti

I caschi rossi, intervenuti sul posto dell’incendio, sono impegnati com più squadre per arginare il fronte del fuoco che, anche a causa del forte vento, tende a espandersi a vista d’occhio. Al momento si lavora per restringere il rogo a un’area circoscritta ed evitare che le fiamme possano propagarsi in direzione di altre aziende presenti in zona. Da Perugia stanno arrivando anche altre squadre a supporto di quella di Terni, sono attese infatti mezzi con autobotte e carro schiuma. Il forte vento sta rendendo molto difficoltoso lo spegnimento delle fiamme pertanto anche una squadra di Vigili del Fuoco di Rieti sta arrivando per dare supporto ai colleghi di Terni.

Evacuazione in corso

Le forze dell’ordine stanno eseguendo l’evacuazione della zona, densamente abitata e sede di molte aziende e attività del territorio. Cittadini e lavoratori stanno abbandonando gli edifici per portarsi in una zona scura ed evitare l’intossicazione.

