Incendio a Perugia, in fiamme studio pieno di libri

Vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio a Perugia. La squadra del Distaccamento di corso Cavour è intervenuta intorno alle 16.30 in via Mattioli a Perugia, per un incendio che ha interessato un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato una stanza adibita a studio all’interno del quale c’erano molti libri ed altro materiale cartaceo. Fortunatamente il resto della abitazione non ha subito danni e non si è reso necessario lo sgombero dei residenti. Sul posto anche le forze dell’ordine.

