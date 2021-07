L'intervento dei vigili del fuoco a Villa Pitignano | Le fiamme hanno provocato un buco nella copertura dello stabile

A fuoco i pannelli solari installati sul tetto di un’azienda edile a Villa di Pitignano. Le fiamme, che si sono sprigionate per cause in corso di accertamento, sono state spente dai vigili del fuoco della caserma di corso Cavour, con il supporto di un’autoscala dalla centrale.

Le fiamme hanno creato un buco nella copertura in legno del tetto del capannone.