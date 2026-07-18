Incendi spenti a Costacciaro e Spoleto, elicottero per completare il lavoro a Nocera - Tuttoggi.info

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Incendi spenti a Costacciaro e Spoleto, elicottero per completare il lavoro a Nocera

Redazione

Incendi spenti a Costacciaro e Spoleto, elicottero per completare il lavoro a Nocera

Sab, 18/07/2026 - 11:25

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Dopo giorni di intenso lavoro, migliora la situazione degli incendi nelle aree interessate dell’Umbria.

A Costacciaro e Baiano di Spoleto gli incendi sono spenti, fanno sapere i vigili del fuoco nell’aggiornamento di sabato mattina. Presenti squadre dell’Agenzia forestale regionale per il controllo delle aree.

A Nocera Umbra l’incendio è sotto controllo: presenti sul posto tre squadre dei vigili del fuoco di Perugia con 15 unità e 5 mezzi, due squadre dell’Agenzia forestale regionale e un UCL (Unità di Comando locale) dei vigili del fuoco, con un funzionario per il coordinamento delle attività. Presenti due DOS dei vigili del fuoco (direttore operazioni di spegnimento) per il monitoraggio della zona.

A breve arriveranno un elicottero dei vigili del fuoco ed uno della flotta aerea di Stato per il sorvolo delle aree e per l’effettuazione di sganci con estinguente.

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