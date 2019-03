Inaugurazione della nuova sede Pes, Punto erogazione servizi, di Cerreto di Spoleto

E’ in programma mercoledì 27 marzo, alle ore 11.30, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede Pes, Punto erogazione servizi, di Cerreto di Spoleto, in via Dante Alighieri n.2.

Dopo gli eventi sismici che hanno duramente segnato il territorio e reso totalmente inagibile la vecchia struttura, viene finalmente restituita alla comunità cittadina, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Cerreto di Spoleto, una struttura moderna, funzionale, accogliente e più ampia rispetto alla precedenteche ospiterà i servizi infermieristici, della continuità assistenziale (ex guardia medica), il Cup, gli ambulatori odontoiatrico, fisiatrico e di fisioterapia, il servizio vaccinazioni.

All’inaugurazione della nuova sede Pes di Cerreto di Spoleto, ubicata in via Dante Alighieri 2, intervengono il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Imolo Fiaschini, l’assessore regionale alla Salute, Coesione Sociale e Welfare Luca Barberini, il sindaco di Cerreto di Spoleto Luciano Campana, i direttori sanitario ed amministrativo della Usl Umbria 2 Pietro Manzi ed Enrico Martelli, il direttore del distretto di Spoleto Simonetta Antinarelli.

