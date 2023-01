Inaugurazione a Foligno dei Corsi di Laurea di Fisioterapia e Infermieristica - Tuttoggi

Da diversi anni si registra un proficuo collegamento e un costruttivo rapporto di collaborazione, anche per i corsi di fisioterapia e infermieristica, tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Usl Umbria 2.

L’azienda sanitaria fornisce infatti supporto e personale per la docenza e lavora in stretta sinergia per l’organizzazione dei corsi e lo svolgimento delle varie attività didattiche e formative.

All’attività didattica viene affiancata l’esperienza formativa sul campo che viene effettuata nella rete ospedaliera e territoriale di tutta la Usl Umbria 2.

Questo permette fin da subito un immediato inserimento, per lo svolgimento di attività pratiche assistenziali e di cura, degli studenti che possono quindi rendersi conto di tutti i livelli di complessità che la competenza delle professioni sanitarie richiede.

L’incontro pubblico interesserà e coinvolgerà, in particolare, le scuole superiori di Foligno fornendo una significativa visibilità alla qualità dei corsi e alla didattica avanzata, in grado di formare professionisti della salute altamente qualificati e molto richiesti dal servizio sanitario nazionale.

All’evento interverrà anche il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dottor Massimo De Fino che esprime grande soddisfazione per questa attività formativa che viene portata avanti da molti anni con grande impegno, attenzione e successo.

Locandina e programma dei lavori sono consultabili nel sito web istituzionale dell’azienda sanitaria: www.uslumbria2.it