Inaugurato il nuovo Centro per Famiglie - Tuttoggi.info

Si è tenuta ieri (27 settembre), al Centro socio-culturale San Francesco di Umbertide la presentazione del Centro per Famiglie, nuovo servizio totalmente gratuito che si propone come spazio di ascolto e supporto, offrendo consulenze personalizzate con professionisti e figure specializzate.



L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Cooperativa sociale Asad, Cidis onlus, le fondazioni The Human Safety Net e L’Albero della Vita, insieme alle associazioni locali Gruppo Volontari Umbertide e Donne Insieme-Dalla tua parte, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per il bene della comunità. A moderare l’evento è stata Monica Nanni, responsabile dell’area territoriale della Cooperativa Asad, che ha illustrato gli obiettivi del Centro e l’importanza di questa nuova risorsa.

Tra gli ospiti, hanno preso parte alla presentazione il vicesindaco Annalisa Mierla, gli assessori Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, a testimonianza del forte impegno dell’Amministrazione comunale in favore del progetto. Mierla ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del Centro, sottolineandone il valore: “Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie di Umbertide. In un contesto sociale che cambia rapidamente, è fondamentale che le istituzioni, insieme alle realtà associative, si impegnino a fornire supporto, ascolto e risorse utili”.



Significativi anche gli interventi di Nicola Donti, docente di Filosofia del linguaggio ed esperto in comunicazione, che ha evidenziato “l’importanza di creare spazi di dialogo per le famiglie, con l’obiettivo di promuovere una comunicazione efficace e un sostegno concreto nelle sfide quotidiane“, delle dirigenti scolastiche Silvia e Raffaella Reali, della presidente della Cooperativa Asad Liana Cicchi e della referente del progetto Zero Cento Francesca Censini, che hanno ulteriormente rafforzato il messaggio di rete e collaborazione che il Centro per Famiglie intende portare avanti.



Il Centro per Famiglie, situato in via Martiri della Libertà 6, offrirà, grazie alla collaborazione di professionisti qualificati, una vasta gamma di servizi. Ogni mercoledì (16.30-18.30) e venerdì (11.30-13.30), – telefono 342/3337860 e mail: centrofamiglie@asad-sociale.it (Facebook Famiglia&CO.Umbertide e Instagram @centrofamiglieumbertide) – gli utenti potranno accedere a consulenze con assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, avvocati, educatori esperti in orientamento lavorativo, nonché specialisti nell’apprendimento per Dsa e Bes e nella comunicazione aumentativa alternativa.

Gli obiettivi principali del progetto sono chiari e ambiziosi: garantire informazione e accoglienza, offrire supporto alla genitorialità e promuovere la sensibilizzazione e lo sviluppo di comunità.