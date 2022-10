In una settimana beccato due volte a guidare senza patente: maxi sanzione da oltre 15.000 euro - Tuttoggi

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che, anche nel secondo controllo, il veicolo era privo della prevista revisione e della carta di circolazione. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli agenti hanno sanzionato il 28enne per le violazioni degli articoli 193, 80 e 180 del Codice della Strada per un totale complessivo di 15.200 euro. Al giovane è stata contestata anche la sanzione prevista dall’articolo 213 per aver, in entrambi i casi, rifiutato la custodia del veicolo.

Gli operatori hanno sanzionato anche il proprietario del secondo veicolo per l’incauto affidamento dello stesso. Le due auto, invece, sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Al termine del controllo sul giovane sorpreso a guidare senza patente, gli agenti hanno ripreso gli ordinari servizi di vigilanza stradale.