In un magazzino stoccati rifiuti speciali senza autorizzazione: una denuncia - Tuttoggi.info

Lo scorso mese. i Carabinieri del Nucleo Forestale di Magione, a seguito di accesso ispettivo presso il magazzino di una ditta sita in comune di Corciano, hanno accertato la realizzazione di un centro di raccolta e stoccaggio rifiuti speciali in totale assenza delle prescritte autorizzazioni.

Durante il controllo sono stati rinvenuti 6 cassoni scarrabili e n. 30 big-bag, contenenti diverse tipologie di rifiuti (tra cui metalli, legname, cartongesso e imballaggi) oltre un deposito di rifiuti pericolosi stoccati sul suolo senza alcuna protezione ed etichettatura (frammenti di cemento-amianto, bombolette spray, guaina catramata, lana di vetro e di roccia), impropriamente classificati come rifiuti non pericolosi senza obbligatorietà di analisi chimiche.

Dal controllo documentale è emersa la parziale assenza della documentazione di tracciabilità per i rifiuti pericolosi e la mancata tenuta dei registri obbligatori; illeciti finalizzati all’ abbattimento dei costi aziendali. Al termine dell’attività, i militari dell’Arma hanno deferito all’ Autorità Giudiziaria il rappresentante legale della ditta per i reati di deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti.