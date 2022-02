In ufficio senza Green pass, filma i poliziotti intervenuti

Momenti concitati davanti agli uffici dell'Agenzia delle entrate dove un uomo non ha voluto mostrare il Green pass e ha sfidato gli agenti intervenuti

Voleva entrare negli uffici dell’Agenzia delle Entrate a Perugia, in via Borsellino, senza esibire il Green pass. E all’arrivo dei poliziotti, chiamati dalla sicurezza, il 62enne li ha ripresi con il cellulare, chiedendo il motivo per cui questi erano lì e perché gli chiedessero i documenti.

Gli operatori, dopo averlo ammonito a non divulgare il video registrato con il telefono, lo hanno delucidato sulle normative vigenti in materia di identificazione e di contenimento della diffusione del Covid-19, secondo la quale, per aver accesso negli Uffici Pubblici, era necessaria l’esibizione della certificazione verde.

A quel punto, l’uomo, nonostante continuasse a mostrare un atteggiamento scarsamente collaborativo, ha fornito le proprie generalità agli agenti.

Dopo averlo identificato, i poliziotti hanno invitato l’uomo a sottoporsi a tampone rapido per poter acquisire un Green pass in tempi celeri e avere quindi accesso presso l’ufficio pubblico. Successivamente, il 62enne con fare polemico, tutt’altro che convinto, si è allontanato spontaneamente.