In Regione ricevuta una delegazione di sindaci palestinesi - Tuttoggi.info

Una delegazione di sindaci palestinesi della Cisgiordania guidata da Abd Al-Kareem Zubaidi, presidente dell’Unione dei Comuni Palestinesi (Apla) e sindaco di Salfit, insieme a Abdallah Anati (direttore esecutivo di Apla), Husam Shakhsir (sindaco di Nablus), Mahmoud Barham (sindaco di Beita), Abd Al-Kareem Sedir (sindaco di Gerico), Ghassan Qabaha (sindaco di Barta), supportati dell’interprete Mohammed Isayed ha stata ricevuta a Palazzo Donini dalla presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti. All’incontro hanno partecipato anche la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, l’assessore alla Pace e alla Cooperazione internazionale, Fabio Barcaioli, l’assessore Thomas De Luca, i parlamentari Laura Boldrini, Laura Zanella, Elisabetta Piccolotti, Francesco Silvestri, Emma Pavanelli. Per le istituzioni regionali erano presenti anche i consiglieri Cristian Betti, Fabrizio Ricci e Luca Simonetti e il delegato del rettore dell’Università per Stranieri Rolando Marini.

I temi principali che sono stati al centro della riunione istituzionale hanno riguardato l’apertura di corridoi umanitari, il riconoscimento dello Stato di Palestina e la costruzione di nuove forme di cooperazione a sostegno delle comunità palestinesi oggi sotto occupazione.

“La Regione Umbria – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti – è schierata al fianco di tutta quella società civile che si sta muovendo in favore del popolo palestinese per porre fine al genocidio e portare aiuti concreti alla popolazione. Una settimana fa abbiamo incontrato la ministra degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian e abbiamo chiesto al ministro degli Esteri Tajani di riconoscere lo Stato palestinese: queste sono le azioni che noi pensiamo di poter continuare a fare, che vogliamo continuare a fare, per far capire che le istituzioni umbre sono a fianco del popolo palestinese e dicono stop al genocidio. Siamo in un momento storico che è dirimente e dobbiamo sforzarci di chiedere tutti al nostro Governo il riconoscimento della Palestina, prima che la speranza tramonti e che tramonti quella speranza che i nostri padri fondatori delle Nazioni Unite avevano visto, quello dei due popoli in due Stati”.

“Voglio intanto esprimere – ha dichiarato l’assessore con delega alla Pace Fabio Barcaioli – la mia ferma condanna per l’attacco avvenuto oggi a Gerusalemme, che ha causato sei morti. Oggi, per colpa delle azioni perpetrate da Israele a Gaza, Israele e Gerusalemme non sono più sicure. Condanno ogni forma di violenza, perché dalla violenza nasce sempre altra violenza, generando sofferenza e ulteriore dolore per le comunità coinvolte”.

“Da una parte – ha proseguito Fabio Barcaioli – ci sono i militanti della Global Sumud Flotilla, che stanno operando concretamente sul campo, ma dall’altra anche le istituzioni devono fare la propria parte con i mezzi a loro disposizione. Proprio in questa direzione abbiamo incontrato la ministra degli Esteri palestinese e ci siamo rivolti al Ministro Tajani, abbiamo inoltre chiesto alla Federazione italiana di calcio di sospendere l’incontro Israele–Italia perché anche il mondo dello sport può e deve dare un segnale forte. Sono azioni che intendiamo portare avanti con forza e caparbietà. Non è un caso che dal palazzo della Giunta regionale oggi sventoli la bandiera palestinese, un gesto che vuole dire che le istituzioni umbre si schierano al fianco del popolo palestinese e ribadiscono la necessità di fermare il genocidio. E oggi siamo particolarmente felici, grazie anche a Felcos, di accogliere e ascoltare la delegazione dei sindaci della Cisgiordania”.

“Il bisogno primario che abbiamo – ha detto il presidente dell’Unione dei Comuni Palestinesi (Apla) e anche il sindaco di Salfit Abd Al-Kareem Zubaidi – è quello di fermare il genocidio, di fermare questo massacro, farla finita e avere il via per uno Stato palestinese indipendente. Siamo un popolo forte e siamo grati per avere avuto questa occasione di far sentire la nostra voce. Ci sentiamo accolti tra amici in un clima costruttivo e positivo”.

L’occasione della visita della delegazione dei sindaci palestinesi è stata promossa da Felcos Umbria, nell’ambito del percorso di cooperazione avviato con il progetto Land – Autorità locali in rete per lo sviluppo sostenibile, finanziato da AICS e realizzato insieme all’Unione dei Comuni del Trasimeno come capofila.