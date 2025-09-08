 In Regione ricevuta una delegazione di sindaci palestinesi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

In Regione ricevuta una delegazione di sindaci palestinesi

Redazione

In Regione ricevuta una delegazione di sindaci palestinesi

Lun, 08/09/2025 - 21:42

Condividi su:

Una delegazione di sindaci palestinesi della Cisgiordania guidata da Abd Al-Kareem Zubaidi, presidente dell’Unione dei Comuni Palestinesi (Apla) e sindaco di Salfit, insieme a Abdallah Anati (direttore esecutivo di Apla), Husam Shakhsir (sindaco di Nablus), Mahmoud Barham (sindaco di Beita), Abd Al-Kareem Sedir (sindaco di Gerico), Ghassan Qabaha (sindaco di Barta), supportati dell’interprete Mohammed Isayed ha stata ricevuta a Palazzo Donini dalla presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti. All’incontro hanno partecipato anche la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, l’assessore alla Pace e alla Cooperazione internazionale, Fabio Barcaioli, l’assessore Thomas De Luca, i parlamentari Laura Boldrini, Laura Zanella, Elisabetta Piccolotti, Francesco Silvestri, Emma Pavanelli. Per le istituzioni regionali erano presenti anche i consiglieri Cristian Betti, Fabrizio Ricci e Luca Simonetti e il delegato del rettore dell’Università per Stranieri Rolando Marini.

I temi principali che sono stati al centro della riunione istituzionale hanno riguardato l’apertura di corridoi umanitari, il riconoscimento dello Stato di Palestina e la costruzione di nuove forme di cooperazione a sostegno delle comunità palestinesi oggi sotto occupazione.

“La Regione Umbria – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti – è schierata al fianco di tutta quella società civile che si sta muovendo in favore del popolo palestinese per porre fine al genocidio e portare aiuti concreti alla popolazione. Una settimana fa abbiamo incontrato la ministra degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian e abbiamo chiesto al ministro degli Esteri Tajani di riconoscere lo Stato palestinese: queste sono le azioni che noi pensiamo di poter continuare a fare, che vogliamo continuare a fare, per far capire che le istituzioni umbre sono a fianco del popolo palestinese e dicono stop al genocidio. Siamo in un momento storico che è dirimente e dobbiamo sforzarci di chiedere tutti al nostro Governo il riconoscimento della Palestina, prima che la speranza tramonti e che tramonti quella speranza che i nostri padri fondatori delle Nazioni Unite avevano visto, quello dei due popoli in due Stati”.

“Voglio intanto esprimere – ha dichiarato l’assessore con delega alla Pace Fabio Barcaioli – la mia ferma condanna per l’attacco avvenuto oggi a Gerusalemme, che ha causato sei morti. Oggi, per colpa delle azioni perpetrate da Israele a Gaza, Israele e Gerusalemme non sono più sicure. Condanno ogni forma di violenza, perché dalla violenza nasce sempre altra violenza, generando sofferenza e ulteriore dolore per le comunità coinvolte”. 

“Da una parte – ha proseguito Fabio Barcaioli – ci sono i militanti della Global Sumud Flotilla, che stanno operando concretamente sul campo, ma dall’altra anche le istituzioni devono fare la propria parte con i mezzi a loro disposizione. Proprio in questa direzione abbiamo incontrato la ministra degli Esteri palestinese e ci siamo rivolti al Ministro Tajani, abbiamo inoltre chiesto alla Federazione italiana di calcio di sospendere l’incontro Israele–Italia perché anche il mondo dello sport può e deve dare un segnale forte. Sono azioni che intendiamo portare avanti con forza e caparbietà. Non è un caso che dal palazzo della Giunta regionale oggi sventoli la bandiera palestinese, un gesto che vuole dire che le istituzioni umbre si schierano al fianco del popolo palestinese e ribadiscono la necessità di fermare il genocidio. E oggi siamo particolarmente felici, grazie anche a Felcos, di accogliere e ascoltare la delegazione dei sindaci della Cisgiordania”.

“Il bisogno primario che abbiamo – ha detto il presidente dell’Unione dei Comuni Palestinesi (Apla) e anche il sindaco di Salfit Abd Al-Kareem Zubaidi – è quello di fermare il genocidio, di fermare questo massacro, farla finita e avere il via per uno Stato palestinese indipendente. Siamo un popolo forte e siamo grati per avere avuto questa occasione di far sentire la nostra voce. Ci sentiamo accolti tra amici in un clima costruttivo e positivo”.

L’occasione della visita della delegazione dei sindaci palestinesi è stata promossa da Felcos Umbria, nell’ambito del percorso di cooperazione avviato con il progetto Land – Autorità locali in rete per lo sviluppo sostenibile, finanziato da AICS e realizzato insieme all’Unione dei Comuni del Trasimeno come capofila.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Perugia

Lavori Brt, le nuove ordinanze per la viabilità

Perugia

“Ha piante di marijuana sul terrazzo”, denunciato dai poliziotti

Perugia

Droga, tenta la fuga; arrestato insieme al giovanissimo coinquilino

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Italia, tifosi azzurri di spalle durante l’inno israeliano. Poi i cartelli: “Stop”
Ultim'ora Italia

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende. Pd e M5S crescono
Ultim'ora Italia

Sinner cittadino onorario di Torino per le Atp Finals. Il sindaco Lo Russo: “Spirito sabaudo”
Umbria | Italia | Mondo

In Regione ricevuta una delegazione di sindaci palestinesi

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!