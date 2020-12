In Italia da pochi giorni, spacciavano ad Assisi: arrestati - Tuttoggi

I due uomini di 33 e 31 anni, sconosciuti alle forze dell'ordine italiane, soggiornavano presso una struttura ricettiva della zona

Due uomini, arrivati solo pochi giorni fa dall’Albania, sono stati arrestati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti dagli agenti del commissariato di Assisi.

I due uomini di 33 e 31 anni, sconosciuti alle forze dell’ordine italiane, soggiornavano presso una struttura ricettiva della zona e si muovevano con un’auto con la quale consegnavano la droga.

Gli spacciatori

La piazza di Rivotorto di Assisi, su cui i due si erano fermati per “fare affari” era già monitorata dagli uomini dell’Ufficio Anticrimine di Assisi, in seguito all’intensificazione delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio della provincia voluta dal Questore di Perugia, Dr. Antonio Sbordone.

Gli agenti hanno così potuto osservare uno scambio di merce tra i due spacciatori in auto e un altro uomo che si era avvicinato a piedi. Fermati per accertamenti a Bastia Umbra, il controllo dell’auto ha dato conferma del sospetto.

All’interno dell’autovettura sono state infatti rinvenute 5 bustine termosaldate contenenti circa 3 grammi complessivi di sostanza stupefacente tipo cocaina e la somma in contanti di più di 600 euro.

L’acquirente

Nel frattempo altri poliziotti hanno fermato l’acquirente, un 56enne, di origini tunisine. Gli agenti dopo la perquisizione estesa anche all’abitazione hanno rinvenuto sul tavolo della cucina un bicchiere con all’interno un cucchiaino dove era stata disciolta la sostanza stupefacente che successivi esami della polizia scientifica hanno confermato essere cocaina.

I due albanesi sono dunque stati tratti in arresto in flagranza di reato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e, su disposizione del P.M. di turno, sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della Questura di Perugia. L’udienza svoltasi nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto.