A Perugia arriva un nuovo questore: è Dario Sallustio, prenderà il posto di Fausto Lamparelli - Tuttoggi.info

Su proposta del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi , il Consiglio dei Ministri ha proceduto a diverse nomine di Dirigenti Generali e movimenti dirigenziali. Tra questi, Dario Sallustio passa da Questore di Vicenza a Dirigente Generale Questore di Perugia: non è al momento noto quando avverà l’avvicendamento con Fausto Lamparelli, attuale questore perugino arrivato nell’ottobre del 2023.

Sallustio, 59 anni, nato a Torino ma con residenza familiare in Puglia, era stato promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato dal gennaio 2019, dopo aver svolto l’incarico di Vicario del Questore di Palermo.

Il suo percorso si è sviluppato prevalentemente in aree territoriali ad alta densità criminale, dove è stato chiamato a svolgere attività operativa, di controllo straordinario del territorio e contrasto alla criminalità comune ed organizzata. Prima di assumere le funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza nella provincia di Vicenza è stato questore di Arezzo e successivamente di Lucca e, ancor prima, Dirigente del Compartimento Polizia stradale delle Marche. Già ufficiale della Guardia di Finanza, nel corso della sua carriera di Funzionario della Polizia di Stato ha prestato servizio in numerose sedi su tutto il territorio nazionale, operando in particolare in Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

È stato anche alla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza, dove per cinque anni ha diretto una delle Divisioni Operative e guidato diverse importanti operazioni anticrimine. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, è dal 2002 Criminologo clinico e, in tale veste, ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate ed insegnato presso Università, istituti Superiori e la stessa scuola superiore di Polizia, deputata alla formazione della classe dirigente della Polizia di Stato.