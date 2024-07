In campo ad 84 anni, Lorenzo Guazzolini riscrive il record segnando pure un gol - Tuttoggi.info

Ha indossato la maglia biancorossa numero 9 con tanto di fascia da capitano ed è sceso in campo – martedì scorso (16 aprile) – a Piosina sfidando le temperature roventi e l’età.

Lorenzo Guazzolini – classe 1940 (84 anni il prossimo 11 agosto) – ha risposto presente all’appello dell’arbitro guidando ancora una volta la squadra degli “ammogliati” nella classica sfida paesana con gli “scapoli”, che precede come da tradizione il via della “Rievocazione storica della Battitura del grano” giunta alla 41^ edizione (fino domenica 21 luglio).

Una partita contesa fino all’ultimo secondo che si è conclusa col punteggio tennistico di 5 a 5 ed ha visto protagonista il longevo centravanti: in avvio ha fallito un calcio di rigore ma nell’azione seguente si è fatto perdonare con un pregevole goal su azione. In questo caso davvero il risultato viene in secondo ordine ed ancora una volta balza agli occhi lo straordinario messaggio che il “puntero d’esperienza” ha voluto lanciare soprattutto ai giovani: “Finchè il fisico regge e salute e voglia di divertirsi e stare insieme si integrano, nulla è precluso”, ha dichiarato al termine della gara Guazzolini.

Guazzolini accanto al giocatore più giovane, Mattia Paiardini, 14 anni (foto Mauro Grilli)

Lorenzo Guazzolini, noto imprenditore tifernate, con trascorsi dirigenziali importanti nel calcio con Città di Castello, Bastia, Sansepolcro, Chianciano, Lama e l’Arezzo di “Ciccio” Graziani, è anche un appassionato golfista, punto di riferimento e fondatore del Circolo Golf Caldese e della comunità di Piosina, dove il veste gli abiti del “fattore” a bordo di una Topolino d’epoca nell’ambito della Rievocazione Storica della Battitura del Grano.

“Ancora un volta a Piosina è stata scritta una spontanea e bella pagina di vita e di sport anche con un esempio positivo quello di Lorenzo Guazzolini, dirigente di lungo corso, accanto ai giovani del gruppo sportivo di Piosina e a tutti i volontari e dirigenti della Pro Loco, Luigi Perugini e Bruno Allegria in testa”, hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi, e gli assessori, Riccardo Carletti, Letizia Guerri e Benedetta Calagreti.