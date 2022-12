Imu, scadenza per il saldo 2022 | Tutte le informazioni

Tutte le informazioni su come e quanto pagare, le indicazioni da seguire

Scade venerdì 16 dicembre il termine per il pagamento del saldo IMU 2022 da parte dei contribuenti tenuti al versamento, in base alle aliquote approvate per l’anno corrente (le stesse del 2021 e comunque le stesse già utilizzate per il pagamento dell’acconto a giugno) dal Consiglio comunale. Per agevolare i contribuenti l’Amministrazione Comunale ha confermato le fattispecie d’imposta. Chi non avesse proceduto nei termini al pagamento dell’acconto può procedere mediante il cosiddetto “ravvedimento operoso”. Per il 2022, così come per l’acconto, resta confermata l’esenzione dal versamento Imu per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. Inoltre, nel 2022, sale dal 50 per cento al 62,5 per cento la misura della riduzione d’imposta prevista in favore dell’unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia .

Come ottenere ulteriori informazioni

Il servizio fiscalità sugli immobili del Comune di Foligno è a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento sull’applicazione dell’Imu 2022 (e della Tasi per le annualità fino al 2019). E’ sempre bene verificare la propria situazione catastale attraverso una specifica visura. Inoltre chi non avesse pagato Imu e/o Tasi delle annualità precedenti o lo avesse fatto in misura inferiore al dovuto, può procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso” per non incorrere in sanzioni maggiori.