Imprese innovative, premio EEN in Umbria, per il mammografo “X-rays free”

La collaborazione tra UBT e Sviluppumbria, membro di Enterprise Europe Network, è stata giudicata il miglior esempio di risultati positivi per le PMI

Si è tenuta oggi, venerdì 1 ottobre, a Stoccarda, la cerimonia di premiazione delle piccole e medie imprese più innovative dell’Unione Europea, finaliste del premio Enterprise Europe Network 2021 annunciato dalla Commissione Europea e dalla European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Il premio riconosce e premia gli imprenditori creativi, con ambizioni digitali e sostenibili, che sfruttano al meglio le opportunità del proprio mercato, attraverso i servizi e il sostegno della rete Enterprise Europe Network.

Ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria “Inspiring Client Journey” è stata l’azienda umbra UBT SRL (Umbria Bioengineering Technologies), società biomedica che sviluppa e commercializza innovativi dispositivi di imaging medico, basati su una tecnologia all’avanguardia a microonde al posto delle pericolose radiazioni ionizzanti (raggi X). La collaborazione tra UBT e Sviluppumbria, membro di Enterprise Europe Network, è stata giudicata il miglior esempio a livello europeo di risultati positivi per le PMI che hanno beneficiato con successo dei servizi del Network. Un percorso di crescita in cui Sviluppumbria ha assistito UBT in tutto l’iter sperimentale dall’idea al mercato, contribuendo a lanciare su scala internazionale MammoWave, un mammografo “X-rays free”.

L’Enterprise Europe Network è la più grande rete al mondo di supporto per le piccole e medie imprese, finanziata dall’Unione Europea. Attiva in più di 60 Paesi in tutto il mondo, riunisce 3.000 esperti di più di 600 organizzazioni, tutte riconosciute per l’eccellenza nel sostegno alle imprese. I membri includono poli tecnologici, organizzazioni di supporto all’innovazione, Università e istituti di ricerca, agenzie di sviluppo, Camere di Commercio e Associazioni industriali.

Rappresentata in Umbria da Sviluppumbria, la rete aiuta le aziende a innovare e crescere su scala internazionale e ad aumentare la propria capacità di ripresa, in Europa e oltre. Combinando l’esperienza commerciale internazionale con la conoscenza locale per aiutare le PMI a portare la propria innovazione in nuovi mercati, Enterprise Europe Network aiuta le imprese a crescere più velocemente attraverso un supporto su misura, nuove partnership commerciali e l’accesso ai finanziamenti.