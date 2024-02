Imprenditore 40enne aggredito con una roncola, è gravissimo. Fermato aggressore - Tuttoggi.info

L'aggressione nel parcheggio della ditta per il quale l'aggressore aveva collaborato; in stato di fermo per tentato omicidio

Sono gravissime le condizioni di un imprenditore di 40 anni aggredito nella serata di venerdì a Terni, in zona Polymer, con una roncola. Il giovane, titolare di un colorificio per il settore dell’autocarrozzeria, la Ternicolor, in via Natta, è stato raggiunto da un uomo – uno straniero in passato collaboratore esterno della ditta – nel parcheggio, venendo brutalmente aggredito a quanto sembra con una roncola. Ad assistere alla scena un dipendente del colorificio, che ha chiamato i soccorsi mentre l’aggressore si dava alla fuga.

Il 40enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Terni con gravissime ferite, in particolar modo alla testa, ed è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico. I carabinieri (intervenuti sul posto insieme a polizia, municipale e vigili del fuoco) hanno poco dopo rintracciato nella sua abitazione il presunto aggressore, che è stato portato in caserma e posto in stato di fermo per tentato omicidio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(articolo in aggiornamento)