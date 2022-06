Impiantistica Sportiva, approvata graduatoria progetti | Sul piatto un milione di euro - Tuttoggi

Le domande presentate dalle amministrazioni comunali interessate sono state 24, di cui 17 ritenute ammissibili e 14 di queste risultate beneficiarie dei contributi previsti.

I comuni che avranno accesso al finanziamento previsto sono: Piegaro, Spoleto, Acquasparta, Magione, Cannara, Sigillo, Alviano, Allerona, Guardea, Montecchio, Baschi, Orvieto, Castel Viscardo e Nocera Umbra.

“Nella forte consapevolezza che la pratica sportiva rappresenti attività di formazione e di crescita a totale beneficio e benessere dell’uomo – afferma l’assessore regionale allo sport Paola Agabiti – è convinzione di questa amministrazione che la sua piena realizzazione si affermi ove sussistano le condizioni per la sua effettiva praticabilità e la sua fruizione da parte del maggior numero di persone.

E’ quindi fondamentale – continua l’assessore Agabiti – che le infrastrutture e gli impianti sportivi siano adeguati a tale scopo e siano dotati di un alto livello funzionale, a beneficio di una maggiore diffusione dello sport e dell’ospitalità di grandi eventi sportivi internazionali e nazionali che valorizzino il territorio umbro.

A tal fine, stiamo ci impegniamo sin d’ora – precisa l’assessore Agabiti – ad individuare risorse aggiuntive al fine di finanziare quei progetti che, pur risultando ammissibili, non hanno potuto trovare finanziamento con il presente bando.

Abbiamo il dovere, come amministratori – conclude l’assessore regionale – di veicolare l’idea dello sport come buona pratica del vivere e come attività imprescindibile, sia in termini di benessere fisico, ma soprattutto in quello di ricchezza culturale e di sviluppo sociale.