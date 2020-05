Immigrazione, prostituzione e droga: al setaccio gli appartamenti di corso Garibaldi

Appartamenti nella zona di corso Garibaldi al setaccio da parte della polizia e della polizia locale, in un’operazione finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, prostituzione e spaccio. Numerosi gli appartamenti controllati e le persone identificate.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

Il sindaco Romizi e l’assessore alla Sicurezza Merli, con l’amministrazione comunale tutta, esprimono soddisfazione per l’importante risultato ottenuto nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Questura di Perugia, con la collaborazione della polizia locale.

“Ringraziamo sentitamente gli uomini della Questura e della polizia locale -si legge in una nota dell’amministrazione – per l’impegno che, ancora una volta, hanno messo nella lotta all’illegalità. Un’altra significativa azione che ha visto insieme le forze dell’ordine per rendere la nostra città più sicura e vivibile”.