Il Volo in concerto a Marsciano, successo per "Musica per i borghi" | Foto - Tuttoggi.info

In 4mila si sono ritrovati a Marsciano per il concerto finale di “Musica per i borghi”, che domenica 28 luglio ha visto sul palco dello stadio comunale ‘Alberto Checcarini’ Il Volo, per una tappa del ‘Tutti per uno capolavoro tour’. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è stato accompagnato durante il concerto da una grande orchestra e ha proposto il repertorio che li ha resi celebri nei 15 anni di carriera, regalando emozioni e suggestive performance al pubblico presente.

Soddisfazione per gli organizzatori e l’amministrazione comunale di Marsciano per questo evento che ha portato in città artisti di calibro nazionale che si vanno ad aggiungere ai tanti che hanno calcato il palco di Musica per i borghi nelle sue 22 edizioni.

“Gran successo per il festival Musica per i borghi – ha commentato Michele Moretti, sindaco di Marsciano – che ha portato nel territorio musica e artisti. Chiudiamo con Il Volo, una grande e interessante iniziativa che ha visto tante persone allo stadio Alberto Checcarini. Questa è la mia prima edizione da sindaco di Marsciano, faremo in modo che anche nel futuro ci sia una vicinanza a tutti gli eventi che portano la valorizzazione della città fuori dai nostri confini territoriali”.

“Siamo giunti alla conclusione di questa edizione del festival – ha aggiunto Francesco Narducci, presidente associazione Musica per i borghi – con un appuntamento di primissimo ordine che ha portato nel nostro territorio un trio di fama nazionale e internazionale le cui capacità canore riescono a emozionare fan di tutto il mondo. Siamo orgogliosi dell’andamento della nostra manifestazione che ha visto numerosi successi con artisti di primissimo livello e siamo già a lavoro per preparare una prossima edizione all’altezza delle aspettative”

“Come da tradizione – ha sottolineato il direttore del festival Valter Pescatori – con la serata finale di Musica per i borghi siamo protagonisti assoluti dell’estate umbra, quest’anno con il concerto de Il Volo che si è esibito con orchestra. Lo stadio è gremito in ogni ordine di posti, siamo felici e andiamo avanti così”.

Chiusa la 22esima edizione con Il Volo, Musica per i borghi porta avanti altri progetti per l’estate umbra.

“Il 9 agosto – ha concluso Pescatori – saremo a Deruta con il progetto ‘Arte e ritmi nei borghi umbri’, per una serata organizzata con la Fondazione Folichetti in cui presenteremo musiche di compositori dal ‘700 al ‘900 con critici musicali e un quartetto di sassofonisti. Inoltre, in esposizione dal vivo e tramite video proiezione ci saranno alcune delle opere di Antonio Folichetti. Ma non è finita qui perché stiamo lavorando per altre date e per finire in bellezza l’estate”. Il progetto ‘Arte e ritmi nei borghi’ è realizzato con il sostegno del POR FESR 2021-2027 – Priorità 1- OS 1.3 – Azione 1.3.4. – sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali.