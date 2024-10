Il Trofeo Grifoflex si chiude con tanti sorrisi e una premiazione super - Tuttoggi.info

Il futuro del ciclismo in Umbria viaggia col vento in poppa e l’edizione 2024 del Trofeo Grifoflex ne ha dato vivida prova. Il circuito di gare riservate alla categoria Giovanissimi e promosso dal Comitato Regionale della Federciclismo si è infatti proposto in questa stagione nella sua miglior versione, con ottimi riscontri a livello di partecipazione e una premiazione conclusiva mai così ricca e speciale.

Le 8 tappe complessive della manifestazione, distribuite tra strada e minicross, hanno scandito da aprile a settembre il calendario di categoria, coinvolgendo a macchia d’olio l’intero territorio regionale. Il circuito ha infatti toccato le località di Bastia Umbra, Narni, Foligno, Costacciaro, Massa Martana, Piosina, Mocaiana e Marsciano, in piena rappresentanza di un movimento di base che, grazie anche alla nutrita presenza di ciclodromi e impianti dedicati, riesce a esprimere numeri di rilievo e anche tanti eventi di eccellenza sotto il profilo organizzativo. Sabato 5 ottobre è stata proprio una struttura tra le più funzionali come il Ciclodromo Casini di Corvia, alle porte di Foligno, a ospitare la cerimonia finale di premiazione, al termine del 17° Trofeo DLF.

Tutte le società umbre partecipanti hanno ricevuto dal Comitato Regionale una targa ricordo, sebbene il piatto forte sia arrivato con la consegna delle quattro bici, di misura 20 e 24, messe in palio dallo sponsor Grifo Flex per le tre squadre giunte in vetta alla graduatoria. Ad aggiudicarsele nell’ordine la Gubbio Ciclismo Mocaiana, l’UC Foligno Start e il Foligno Cycling Team, per grande gioia in primis dei rispettivi piccoli portacolori, di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Quantomai folta per l’occasione la delegazione del dell’attuale struttura regionale della Federciclismo, rappresentata da Roberto Cocchieri (vicepresidente CR Umbria), Andrea Pastorelli (vicepresidente CR Umbria), Ernelio Massarucci (presidente CP Terni), Monia Falcinelli (vicepresidente CP Perugia), Lucio Saccarelli (consigliere e responsabile logistica CR Umbria FCI) e Carlo Moriconi (responsabile affari istituzionali CR Umbria).

Massimo Alunni (presidente CR Umbria): “Il Trofeo Grifoflex rappresenta un esempio concreto di quanto sia importante fare gioco di squadra per portare avanti iniziative di successo. In tal senso mi sento di ringraziare in primis tutto il gruppo GrifoFlex, in particolare nelle figure dei titolari Deborah e Luca Spaccini. Attraverso il loro contributo siamo riusciti a mettere in palio dei premi che torneranno utili sia alle società che ai bambini per la loro attività. Un ringraziamento sentito va anche ai responsabili della Commissione Giovanissimi Andrea Pastorelli e Monia Falcinelli, che hanno seguito e curato il circuito in tutte le sue fasi”.

Andrea Pastorelli (vicepresidente CR Umbria e responsabile Commissione Giovanissimi): “Siamo contenti perché l’edizione appena conclusa del Trofeo Grifloflex ha risposto alle nostre migliori aspettative. In tutte le tappe abbiamo visto una bella partecipazione e anche tanto entusiasmo, culminato con le premiazioni di sabato a Foligno. Merito soprattutto della collaborazione con la Grifoflex, che ci ha permesso di mettere a disposizione delle società delle bici di qualità e anche uniche nel loro genere, visto che sono state assemblate appositamente per l’occasione. In Umbria in ambito Giovanissimi abbiamo un patrimonio considerevole a livello di manifestazioni e praticanti e con questo progetto abbiamo trovato la chiave giusta per valorizzarlo al meglio. Il mio grazie va infine a Monia Falcinelli, che ha curato con straordinaria attenzione tutti gli aspetti operativi del circuito, a partire dal regolamento e dalle classifiche”.

Luca Spaccini (titolare e ad Grifo Flex SPA): “E’ un piacere per noi aver condiviso anche quest’anno col CR Umbria questa bella iniziativa. Come azienda siamo abituati a sostenere l’attività sportiva under 14 di qualunque genere. Ci piace infatti che il nostro marchio sia associato a realtà e manifestazioni dedicate alla crescita dei bambini, nelle quali l’aspetto ludico, educativo e sociale è preponderante rispetto a quello agonistico. Progetti come quello del Trofeo Grifoflex rispondono pienamente a questa nostra sensibilità. Mi sento di fare un plauso a tutto CR Umbria per l’idea di aver messo in palio delle bici davvero splendide, che consentiranno a qualche piccolo ciclista di effettuare le sue prime pedalate. Aver visto così tanti bambini correre, mettersi in gioco e stare insieme in tutte le tappe del circuito ci rende davvero felici”.