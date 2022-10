Il treno della memoria, il viaggio del Milite Ignoto passa per Terni - Tuttoggi

ll viaggio del milite ignoto

Il viaggio prosegue sulla scia delle celebrazioni dell’anno scorso, in occasione del centenario della traslazione della salma che fu scelta, tra 11 soldati non identificati, da una mamma che si chiamava Maria Bergamas. Alla Stazione di Terni, tra le autorità intervenute, il Sindaco dr. Leonardo Latini ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Davide Milano hanno colto l’occasione per porgere il loro saluto al Generale di Brigata dell’Esercito Italiano Fulvio Poli, dello Stato Maggiore dell’Esercito, che accompagna nel suo viaggio il Milite Ignoto.