Il Soroptimist Valle Umbra al traguardo dei dieci anni - Tuttoggi.info

Un’intera giornata con il Soroptimist International d’Italia Club Valle Umbra per celebrare l’importante traguardo dei dieci anni dalla fondazione della sede territoriale Valle Umbra, quartier generale Foligno.

In programma il 16 novembre, “Storia di donne dal Medioevo alla modernità” – questo il titolo dell’evento aperto a tutti – sarà un interessante viaggio nella storia al femminile attraverso illustri figure di donne con focus sulla Beata Angelina, religiosa alla quale saranno dedicati un convegno e l’intitolazione nel pomeriggio di una piazza cittadina. Mentre sarà l’Auditorium San Domenico ad accogliere alle 18 il musical “Angelina da Montegiove”, produzione in prima assoluta messa in scena dalla compagnia teatrale OLBC per celebrare la straordinaria dedizione e il messaggio ancora oggi di grande attualità della Beata.

Le celebrazioni, che vedranno anche l’attesa partecipazione e l’intervento di Adriana Macchi, Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia, si apriranno alle ore 10 nella Sala Rossa di Palazzo Trinci con il convegno” Toponomastica al femminile e Donne: Storia e Storie” – progetto nazionale del Soroptimist International -, volto a valorizzare il contributo alla società di donne celebri tramite l’intitolazione di spazi pubblici.

Dopo i saluti di Maria Cristina Zappelli, Presidente del Club Soroptimist Valle Umbra, i lavori si apriranno con l’intervento di Anna Maria Isastia docente di Storia Contemporanea (Università “La Sapienza” di Roma) sull’importanza della memoria femminile nella storia. Seguiranno Clotilde Filannino, Beata Angelina da Montegiove. Un modello di santità femminile e impegno sociale. Federica Favino, Caterina Scarpellini. Una pioniera italiana dell’astronomia e della climatologia. Andrea Baffoni, Leandra Angelucci Cominazzini. Futurismo e arte al femminile.

Sante, artiste, scienziate che passeranno poi il testimone ad altre figure quando il programma proseguirà con l’invito a un percorso speciale nelle sale gentilizie con “Palazzo Trinci. Donne, Umanesimo e conoscenza”, dedicato alle donne ritratte negli affreschi del piano nobile e a quelle personalità che hanno contribuito alla diffusione della cultura e della conoscenza.Ma sarà poi l’intera città di Foligno a unirsi a Soroptimist per rendere alle ore 16 omaggio alla memoria della Beata Angelina da Montegiove dei Conti di Marsciano, figura di spicco del XV secolo, simbolo di fede, carità e guida per molte donne, con l’intitolazione di una piazzetta lungo via Niccolò Alunno, luogo che accoglie la celletta dove la Beata visse e concluse il suo percorso terreno.

“Essere la presidente in questi giorni che celebrano il nostro decennale è davvero un grande onore – commenta la presidente Soroptimist Valle Umbra Maria Cristina Zappelli. – Dobbiamo questo primo importante traguardo al lavoro di molte soroptimiste e alle valenti presidenti che mi hanno preceduto. Abbiamo lavorato insieme per accendere riflettori, dare vita a iniziative, sollecitare interventi volti a risolvere criticità, sostenere e valorizzare figure femminili, favorire l’inclusione e il rispetto delle diversità. Per questo ringrazio tutte e tutti coloro, società civile, istituzioni, forze dell’ordine con i quali abbiamo collaborato e continueremo a collaborare con sempre nuova energia e entusiasmo”.