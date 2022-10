Il saluto di Giannitti a Perugia e alla città e l’appello ai tifosi

L'ex direttore sportivo ringrazia per l'esperienza vissuta e chiede ai tifosi del Grifo di stare vicini alla squadra

“Grazie Perugia, un’esperienza che porterò per sempre nel mio cuore”. Il giorno dopo l’accordo consensuale con l’AC Perugia per la rescissione del contratto, seguito all’allontanamento voluto dal presidente Santopadre, Marco Giannitti saluta Perugia, il Perugia e i suoi tifosi, tracciando un bilancio positivo della sua esperienza come direttore sportivo dei biancorossi.

“Dopo due stagioni vissute intensamente – è il messaggio affidato ai social – la mia avventura a Perugia si interrompe. Il bilancio è stato estremamente positivo, contrassegnato da una promozione in serie B (2021) e dal raggiungimento dei play off (2022) ma anche dal punto di vista umano è stata per me una meravigliosa avventura perugina”.