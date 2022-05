"Il sacro e l'acqua", progetto degli Ecomusei di Monteleone di Orvieto - Tuttoggi

Ecomuseo del Vanoi ed Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, a Monteleone d'Orvieto il progetto "Il sacro e l'acqua"

Nuovo appuntamento in programma per il 3-4-5 Giugno presso L’Officina a San Lorenzo di Monteleone

d’Orvieto (sede principale) ma che toccherà anche altre parti del territorio.

Un’iniziativa di lancio del progetto “Il Sacro e le acque”, nata dalla collaborazione tra Ecomuseo del

Vanoi ed Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, per dare nuova ed originale visibilità e forma in chiave

contemporanea al SACRO in rapporto all’ACQUA nei propri territori, e che si svilupperà attraverso un

percorso di ricerca e documentazione e di creazione artistica.

Coinvolgere appassionati

L’evento, in cui interverranno i referenti dei due Ecomusei, ha l’obiettivo di coinvolgere direttamente artisti, artigiani, ricercatori, animatori o anche semplici appassionati, per convergere sui soggetti da conoscere, interpretare e rappresentare, approfondire le esperienze svolte negli ultimi decenni, realizzare attività e performance che sperimentino tecniche e forme artistiche.