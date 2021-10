Il Sacro Convento piange fra Ion Ciuraru - Tuttoggi

I funerali domani pomeriggio (14 ottobre 2021) alle 14.30, nella Basilica inferiore di San Francesco

Sono stati fissati per domani pomeriggio (14 ottobre 2021) alle 14.30, nella Basilica inferiore di San Francesco i funerali di fra Ion Ciuraru, frate del Sacro Convento scomparso martedì dopo aver lottato con il Covid per settimane. “Martedì mattina padre Ion Ciuraru è tornato alla casa del Padre. Da settimane lottava contro il covid. Una persona disponibile e sempre pronta ad aiutare chi era in difficoltà. Di lui ricorderemo il cuore grande e lo spirito francescano. Affidiamo a San Francesco la sua anima“, il ricordo della comunità dei frati diffuso sul sito della Rivista San Francesco.

Per Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi: “Fra Ion ha vissuto la sua Pasqua questa mattina il Signore della Vita gli doni la vita piena con lui“. Cordoglio anche dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Fra Ion Ciuraru era nato a Valea Seaca (Bacau-Romania), il 18 agosto 1967; nel 1997 l’ordinazione presbiterale. Giunto in Assisi nell’ottobre 2008, per nove anni si era impegnato per la comunità del Sacro Convento prima come segretario e poi come vicario custodiale e alla Diocesi di Assisi, come parroco di Santa Margherita. Rientrato in Romania nel luglio del 2017 era poi tornato in Assisi nel 2020 ricoprendo l’incarico di Vicario Parrocchiale di Petrignano, di infermiere del Sacro Convento e di coordinatore della Basilica superiore.