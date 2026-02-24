Il Rugby Gubbio torna a vincere! A Colleferro 27-28 per i lupi eugubini - Tuttoggi.info

Vittoria all’andata in casa (44-17), vittoria al ritorno fuori casa 27-28, dopo una partita durissima e combattuta.
Al Natali di Colleferro i lupi eugubini tornano alla vittoria conquistando 5 punti preziosi per la classifica.
Una prestazione di cuore e determinazione, nonostante un po’ di deconcentrazione nel secondo tempo. I Rossoblu eugubini hanno imposto fin dai primi minuti il proprio ritmo di gioco palla in mano sfidando, colpo su colpo, la fisicità dei padroni di casa.
Il Rugby Gubbio va in meta 3 volte nel primo tempo, con Luigi Pretotto, trasformazione di Dehan Neethling e poi doppietta di Lorenzo Urbanelli, entranbe trasformate da Dehan.
Segna anche il Colleferro, chiudendo il primo tempo sul 7-21 per il Gubbio.
Nel secondo tempo Dehan intercetta il pallone e vola in meta, mettendo poi tra i pali anche la trasformazione. 28-7 per il Gubbio.
I ragazzi di coach McDonnell perdono poi il filo del gioco, lasciando spazio al Colleferro che non perdona e segna 3 mete e un calcio di punizione, arrivando a un solo punto dai Rossoblu, che comunque tengono duro fino al fischio finale, conquistando una vittoria fortemente voluta che arriva dopo due sconfitte.
C’è lavoro per coach McDonnell in settimana, ma la tenuta fisica e atletica dei giocatori è buona e in campo fa la differenza.
I 22 convocati da coach McDonnell per il Rugby Gubbio: Dehan Neethling, Alessio Ghirelli, Riccardo Fioriti, Riccardo Romagnoli Poloni, Giovani Piobbichi, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Luigi Pretotto, Andrea Nucciarelli, Lorenzo Urbanelli, Marco Caroli, Anru Louis Van Rhyn, Alessandro Fioriti, Filippo Ferranti, Samuel Giacomini, Luca Minelli, Rocco Artuso, Riccardo Manuali, Giovanni Di Fiore, Leonardo Fecchi, Francesco Lorenzi.
Prossimi appuntamenti
La Serie B del Rugby Gubbio sarà di nuovo in casa contro l’Unione Rugby Firenze, l’1 marzo 2026, ore 14:30.
Sabato 28 febbraio, sempre al Coppiolo, sarà in campo l’U14.
I Risultati della XII giornata Camp. Naz. Serie B, Girone 4
Lions Amaranto – C.U.S. Siena 11-7
Old Colleferro Rugby – Rugby Gubbio 1984 27-28
Unione Rugby Firenze – Rugby Perugia 17-33
Olbia Rugby 1982 – Cavalieri Union Prato Sesto 31-21
Classifica
Rugby Lions Alto Lazio – 52 pt
Olbia Rugby 1982 – 47 pt
Rugby Perugia – 47 pt
Rugby Gubbio 1984 – 42 pt
C.U.S. Siena – 28 pt
Unione Rugby Firenze – 27 pt
Cavalieri Union Prato Sesto – 26 pt
Old Colleferro Rugby – 17 pt
Lions Amaranto – 15 pt
Rugby Roma Olimpic Club 1930 – 3 pt