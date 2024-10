Il Rugby Gubbio festeggia 40 anni! Poi via ai Campionati - Tuttoggi.info

Il 40mo anniversario del Rugby Gubbio (1984-2024), festeggiato sabato 5 Ottobre con eventi, sportivi e non, lungo tutto il corso della giornata, sarà ricordato per essere riusciti a riunire tantissime persone sotto lo stesso tetto! Giocatori di tutte le categorie, genitori, dirigenti, collaboratori, amici nuovi e di vecchia data, ex atleti, tifosi.

La festa è iniziata al mattino con i bambini che hanno invaso il campo da Rugby con giochi, partitella e pane e Nutella. Alle 15 è sceso in campo, per la prima volta, il Rugby Integrato, nuovo progetto del Rugby Gubbio nato in collaborazione con la Comunità di Capodarco dell’Umbria e l’Associazione sportiva K/T Cretaceous Terziario Gubbio. In campo anche gli “ImplaccAbili” dell’Unione Rugby Capitolina, arrivati da Roma. Il loro è un progetto di Rugby Integrato molto ben avviato e rodato, e incontrarli è stata un’ottima occasione per scambiarsi consigli e idee. Il Club si è poi spostato nel tardo pomeriggio a Palazzo Pretorio dove c’è stata la presentazione ufficiale di tutte le squadre e di tutto il movimento del Rugby Gubbio.

In pochi minuti la Sala Consiliare si è riempita di colori rosso/blu, grandi e piccoli seduti sugli scranni comunali, a fare gli onori di casa il Presidente del Rugby Gubbio Andrea Frondizi che dopo un breve saluto ha lasciato la parola agli ospiti della serata, il Presidente Regionale del Coni Domenico Ignozza, la Consigliera Federale Antonella Gualandri, il Presidente del Comitato Rugby Umbria Egiziano Polenzani e l’Assessore alle Politiche Giovanili e Sport Carlotta Colaiacovo.

Tante le parole di ringraziamento e incoraggiamento per il lavoro svolto fino ad oggi dal Rugby Gubbio e per i progetti futuri. Emozionante il saluto del Presidente Polenzani, che ha ricordato come il Rugby Gubbio lo ha visto nascere, crescere e diventare la bella realtà sportiva che è oggi.Sono poi intervenuti allenatori e dirigenti che hanno illustrato ai molti presenti in sala l’organizzazione del Club e i prossimi appuntamenti. Vedersi riconoscere i sacrifici e il tempo dedicato alla gestione del Rugby Gubbio è stato un momento di grande emozione da parte di tutti, per chi scende in campo ogni domenica e per chi aiuta oltre la linea di meta. A seguire Cena di Gala, qualcosa che ti regali ogni 40 anni… Circa 200 i partecipanti, con tanti amici ed ex giocatori che attraverso il Rugby Gubbio hanno costruito ricordi, condividendo vittorie e sconfitte e tanti Terzi Tempi. Un enorme grazie a tutti! E’ stata una serata magica.

Un ringraziamento speciale alle autorità intervenute, il vicesindaco, gli assessori, grazie al Comune di Gubbio per gli spazi concessi, la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, la Sala degli Arconi e il Centro Servizi Santo Spirito.

Ora per il Rugby Gubbio è tempo di scendere in campo. Iniziano i Campionati!

Domenica 13 Ottobre saranno impegnate entrambe le squadre Senior del Rugby Gubbio. La Serie B inizia in casa, al Coppiolo dalle 15:30, contro il San Benedetto del Tronto, prima partita del Campionato Nazionale di Serie B 2024/25. I ragazzi di coach Joe McDonnell stanno lavorando duramente per farsi trovare pronti a un campionato che si preannuncia molto equilibrato e difficile. La Cadetta FGXV sarà invece impegnata fuori casa contro il Città di Castello, partita che apre il Campionato Regionale Umbria di Serie C. I giocatori di Gubbio e Fabriano, guidati da coach Gianluca Gamboni, dovranno vedersela contro l’esperienza del Città di Castello, squadra che milita nei Campionati ormai da molto tempo. Per la Cadetta FGXV, nata nel 2024, è invece la prima partita, del primo Campionato! In campo anche i Centauri U18 (Gubbio, Foligno, Città di Castello) che saranno impegnati a Perugia contro lo Junior. Inizio ore 12:30.Il Rugby Gubbio augura a tutti un grande in bocca al lupo per queste nuove avventure!

