“Il regalo sospeso”, dal Lions Club Spoleto doni a 23 bambini - Tuttoggi

Ha riscosso un bel successo l’iniziativa solidale messa in campo dal Lions club Spoleto in occasione delle festività natalizie “il regalo sospeso”. La collaborazione dei negozianti e dei cittadini, che recandosi ad acquistare un dono presso gli esercizi commerciali hanno partecipato ponendo il loro contributo nei salvadanai predisposti dal sodalizio lions, con l’ aggiunta di un ulteriore contributo economico del club, hanno consentito a famiglie meno abbienti e con qualche difficoltà, anche a causa del particolare tempo di crisi e per le restrizioni sanitarie, di poter mettere un dono sotto l’albero per i loro bambini.

Con la collaborazione del Gruppo Cittadino del Volontariato Vincenziano, per il tramite della presidente, la prof. Carmela Vitale, i pacchi alimentari abitualmente destinati alle famiglie assistite sono stati arricchiti con un regalo per 23 bambini, dai 16 mesi ai 10 anni di età. Un gesto di vicinanza con il quale il club lions ha voluto cercare di far sentire un po’ meno soli e tristi coloro che li hanno ricevuti. Un particolare ringraziamento la presidente del club, Luisa Angelini Paroli lo ha voluto rivolgere, oltre che ai concittadini che hanno condiviso l’iniziativa, anche ai commercianti che, non solo hanno accolto con entusiasmo e disponibilità la proposta del club, ma, poi hanno anche incrementato il risultato aggiungendo un loro personale contributo.

“Dopo questa prima iniziativa – aggiunge la presidente Luisa Angelini Paroli – il prossimo anno ci auguriamo di coinvolgere anche più delle otto attività commerciali che hanno preso parte a questa prima edizione poiché ci ha fatto molto piacere portare un sorriso ai bambini, ma anche esserci potuti rendere conto di quanta possa essere la disponibilità e la generosità delle persone se le coinvolgi in iniziative di solidarietà”.

Nel frattempo il club sta programmando in città prossime attività di servizio rivolte ai giovani e all’ambiente in sintonia con i service nazionali e internazionali del sodalizio.