Il primo rinforzo per il Perugia è l'attaccante Alessio Nepi - Tuttoggi.info

Primo acquisto del Perugia nella finestra del mercato invernale. Dal Giugliano è arrivato l’attaccante Alessio Nepi, classe 2000 (compirà 26 anni il prossimo 25 gennaio), nato ad Ancona e cresciuto ad Ascoli Piceno.

Con la maglia del Giugliano ha realizzato 6 reti in campionato e 2 in Coppa Italia.

Nella sua carriera – con un’esperienza anche nelle giovanili del Perugia – Alessio Nepi ha vestito anche le maglie di Fermana, AJ Fano, Pro Vercelli, Alessandria, Lecco, Renate, Arzignano e appunto Giugliano nella prima parte di questa stagione.

Dopo aver svolto le visite mediche ed aver incontrato la dirigenza del Club, il mister Giovanni Tedesco e il suo staff, Alessio Nepi ha firmato il contratto con il Perugia Calcio, che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante fino a giugno 2027, con opzione per un altro anno.

Il giocator, che aveva diverse richieste da altri club, ha voluto fortemente il Perugia. Alessio Nepi vestirà la maglia del Grifo numero 90. Mercoledì mattina sarà presentato ufficialmente dal club biancorosso in conferenza stampa.

Nelle prossime ore al Giugliano dovrebbe trasferirsi Roberto Ogunseye, arrivato a Perugia in prestito dal Cesena.