 Il primo rinforzo per il Perugia è l'attaccante Alessio Nepi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Il primo rinforzo per il Perugia è l’attaccante Alessio Nepi

Redazione

Il primo rinforzo per il Perugia è l’attaccante Alessio Nepi

Mar, 06/01/2026 - 22:21

Condividi su:

Primo acquisto del Perugia nella finestra del mercato invernale. Dal Giugliano è arrivato l’attaccante Alessio Nepi, classe 2000 (compirà 26 anni il prossimo 25 gennaio), nato ad Ancona e cresciuto ad Ascoli Piceno.

Con la maglia del Giugliano ha realizzato 6 reti in campionato e 2 in Coppa Italia.

Nella sua carriera – con un’esperienza anche nelle giovanili del Perugia – Alessio Nepi ha vestito anche le maglie di Fermana, AJ Fano, Pro Vercelli, Alessandria, Lecco, Renate, Arzignano e appunto Giugliano nella prima parte di questa stagione.

Dopo aver svolto le visite mediche ed aver incontrato la dirigenza del Club, il mister Giovanni Tedesco e il suo staff, Alessio Nepi ha firmato il contratto con il Perugia Calcio, che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante fino a giugno 2027, con opzione per un altro anno.

Il giocator, che aveva diverse richieste da altri club, ha voluto fortemente il Perugia. Alessio Nepi vestirà la maglia del Grifo numero 90. Mercoledì mattina sarà presentato ufficialmente dal club biancorosso in conferenza stampa.

Nelle prossime ore al Giugliano dovrebbe trasferirsi Roberto Ogunseye, arrivato a Perugia in prestito dal Cesena.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Chiuso ad Assisi l’anno santo giubilare, ora si apre l’ottocentenario del Transito

Trasimeno

“Luci sul Trasimeno” al rush finale con la Befana ospite del Percorso dell’Albero

Assisi

La Befana chiude le feste ad Assisi: grande festa in centro, solidarietà a Santa Maria

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Il primo rinforzo per il Perugia è l’attaccante Alessio Nepi

Valnerina

Intrappolati nella neve anche disabile e minori, portati in salvo dopo ore dai vigili del fuoco

Ultim'ora Italia

Lotteria Italia 2026, premio speciale da 300mila euro: il biglietto vincente

Ultim'ora Italia

Ucraina, intesa su forza multinazionale e garanzie su impegno Usa

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!