Il Perugia torna al successo nel derby: Ternana battuta 3-0 | Pagelle

Più che sulle due reti annullate per falli commessi da Partipilo, Andreazzoli può recriminare sui molti infortuni. Castori vendica la sconfitta dell’andata al Liberati, che gli costò l’esonero, prima di essere richiamato sulla panchina del Perugia.

La partita

2′ pt OCCASIONE PERUGIA Su una respinta corte della difesa della Ternana, Capezzi conclude appena dentro l’area da posizione centrale, ma sul suo tiro si immola Sorensen, che in tuffo riesce a respingere.

5′ pt GOL ANNULLATO ALLA TERNANA Sul traversone di Falletti, Gori sbaglia l’uscita, Martella mette a centro area dove Partipilo si libera di Sgarbi con una spinta, prima di mettere in rete. Il Var conferma la valutazione dell’arbitro.

16′ pt PALO DI PARTIPILO, FUORIGIOCO Sul rilancio di Sorensen, Partipilo si ritrova solo davanti a Gori, ma la sua conclusione colpisce la base del palo alla destra del portiere del Perugia, che tocca di un soffio il pallone. L’arbitro, su indicazione del guardialinee, fischia la posizione irregolare dell’attaccante della Ternana.

24′ pt PROTESTE DEL PERUGIA Sul colpo di testa di Ekong, la palla finisce sul gomito di Sorensen, in area. Pairetto fa proseguire e dal Var non arrivano segnalazioni.

33′ pt Falletti riceve il pallone l centro dell’area, ma su di lui chiudono due difensori biancorossi, ribattendo il suo tentativo.

44′ pt DOPPIA OCCASIONE PERUGIA Di Carmine prova il tiro a giro, Iannarilli si supera e respinge, sul nuovo cross l’attaccante biancorosso anticipa di testa il suo marcatore, mail pallone finisce sopra la traversa.

45′ ps Due minuti di recupero.

46′ pt Di Carmine prova a girarsi spalle alla porta, ma il suo tiro è debole e centrale e non impensierisce Iannarilli.

47′ pt IL PRIMO TEMPO FINISCE 0-0 Derby molto combattuto, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Meglio la Ternana in avvio, quando Partipilo trova anche il gol, dopo però essersi liberato con una scorrettezza. Nel finale esce il Perugia, con Iannarilli che nega il gol a Di Carmine.

9′ st GOL PERUGIA, LUPERINI Perugia in vantaggio, con Luperini che getta in rete il pallone dopo una furibonda mischia in area. Gol da dividere a metà con Di Carmine, che nell’area difende il pallone con caparbietà sui tentativi di ribattuta di tre difensori della Ternana, consentendo al compagno di battere Iannarilli.

13′ st Il Perugia si fa sorprendere in contropiede, ma Falletti calcia centralmente e consente a Gori il facile intervento.

15′ st OCCASIONE PERUGIA Iannarilli con la mano di richiamo riesce a deviare il destro a giro di Santoro, parata strepitosa che salva la Ternana.

24′ st GOL ANNULLATO ALLA TERNANA Sul cross dalla sinistra, sbuca Defendi sul palo opposto che colpisce in acrobazia. L’arbitro annulla per una evidente spinta di Partipilo che ha gettato a terra Angella.

32′ st GOL PERUGIA, SANTORO Destro chirurgico del numero 25 del Perugia, fresco di rinnovo, il cui destro da fuori area si infila alla sinistra di Iannarilli.

45′ Saranno 5 i minuti di recuper.

49′ st GOL PERUGIA LUPERINI Santoro lancia Luperini, che salta Iannarilli in uscita e deposita in rete per la doppietta personale.

50′ st FINISCE 3-0 Il Perugia batte la Ternana al Curi, grazie ad un secondo tempo di grande sostanza.

Una vittoria nel derby che per il Perugia arriva nel giorno della notizia della morte di Ilario Castagner.

Tabellino e pagelle

Perugia – Ternana 3-0

9′ st e 50′ st Luperini (P), 32′ st Santoro (P)

Perugia: Gori 6.5, Sgarbi 6.5, Angella 7, Rosi 6 (6′ st Struna 6.5), Casasola 6, Capezzi 6.5 (36′ st Iannoni 6), Santoro 8, Lisi 6 (36′ st Paz sv), Luperini 8, Di Carmine 7 (45′ st Bartolomei sv), Ekong 6 (36′ st Matos sv). All. Castori 8.

Ternana: Iannarilli 7, Mantovani 5.5 (28′ st Capanni 5), Sorensen 5.5, Ghiringhelli 6 (29′ pt Mazzarani 5), Defendi 6, Di Tacchio 6, Cassata 5, Martella 6 (36′ st Donnarummasv), Palumbo 6, Falletti 6 (28′ st Paghera sv), Partipilo 6. All. Andreazzoli 5.5.

Arbitro Pairetto di Nichelino, al Var Mazzoleni di Bergamo.

La partita dei Grifoni

Gori 6.5: devia di un soffio il pallone calciato da Partipilo, solo davanti a lui, finito sul palo. Azione che l’arbitro ha poi fermato annullato per fuorigioco. Per il resto, non deve quasi mai intervenire. Disattendo solo nell’occasione di un cross basso dalla destra, su cui ha rischiato di fare harakiri.

Sgarbi 6.5: partita senza sbavatura, anche se qualche volta deve metterci il mestiere contro la velocità degli attaccanti avversari. Determinante quando si mette davanti a Partipilo, costringendolo al fallo e vanificando così la rete del possibile vantaggio della Ternana.

Angella 7: guida la difesa con autorità. Capitola una sola volta, quando Partipilo lo spinge vistosamente.

Rosi 6: soffre le folate di Partipilo e Falletti, ma non affonda. Ad inizio ripresa è costretto a chiedere il cambio (6′ st Struna 6.5: torna in campo e dà il suo contributo fiancheggiando Angella).

Casasola 6: palloni in mezzo con poca precisione, ma anche tanta corsa su quella fascia.

Capezzi 6.5: Castori si affida a lui in una partita delicata e il pupillo arrivato dalla Salernitana non lo delude, dettando buoni ritmi alla squadra e provando anche le incursioni personali (36′ st Iannoni 6: entra per congelare il risultato e svolge bene il suo compito).

Santoro 8: il ragazzo, con la cura Castori, ha trovato convinzione ed equilibrio. Ed anche la via del gol, ancora con un destro chirurgico sotto la Sud, dopo che Iannarilli gli aveva chiuso la porta con un intervento prodigioso. Il Perugia, in questo momento, non può fare a meno di lui. Recupera palloni, segna e suggerisce per i compagni, come per il lancio a Luperini che vale il 3-0.

Lisi 6: ha voglia di andare a segno e questo lo porta a qualche scelta precipitosa, ma non demerita (36′ st Paz sv: fisicità sulla fascia).

Luperini 8: Castori lo preferisce a Kouan per sfruttare la sua capacità di andare a concludere, agendo dietro le punte, che a Perugia ha mostrato pochissime volte. Getta con astuzia il pallone oltre Iannarilli nella rete che sblocca il derby e poi nel recupero ha ancora energie per lanciarsi nella cavalcata del 3-0.

Di Carmine 7: non va a segno (anche perché Iannarilli compie un volo strepitoso sul suo destro a giro), ma difende con caparbietà il pallone che porta al vantaggio del Perugia. Una prestazione che cancella l’erroraccio dal dischetto dell’andata (45′ st Bartolomei sv).

Ekong 6: alla sua prima da titolare in prima squadra, nel derby. Castori non si fida di lui e il ragazzo arrivato dall’Empoli non si tira indietro, disputando una prestazione autoritaria, in cui mostra le sue qualità tecniche e atletiche. Può essere utile a questo Perugia (36′ st Matos sv: ancora non al meglio, Castori lo manda in campo nel finale, quando si aprono gli spazi).

All. Castori 8: il derby di andata gli costò la panchina e tante critiche da parte dei tifosi. Che oggi ne apprezzano il lavoro fatto. Ha trovato l’assetto della squadra, ma all’occorrenza l’esperto mister non ha timore di azzardare. E i risultati stanno premiando il lavoro fatto.

La partita delle Fere

Iannarilli 7: compie due grandi interventi su Di Carmine e Santoro, ma incassa tre reti. Sulla mischia che porta al vantaggio di Luperini, non ha coraggio di buttarsi nel groviglio di gambe davanti a lui, ma le sue responsabilità sono minime.

Mantovani 5.5: anche lui partecipa al pasticcio che porta al vantaggio del Perugia. Poca attenzione, nella riprdsa (28′ st Capanni 5: non dà il contributo richiesto dall’allenatore).

Sorensen 5.5: parte bene, con la chiusura su Capezzi e il lancio, un po’ casuale, che poteva portare al vantaggio i rossoverdi. Ma anche lui non è esente da colpe sulle due reti di Luperini.

Ghiringhelli 6: sfortunato, deve lasciare il campo dopo mezz’ora (29′ pt Mazzarani 5: entra in una gara delicata e non si dimostra all’altezza)

Defendi 6: sigla la rete del possibile pari, ma l’arbitro annulla per un fallo di Partipilo. Anche lui presta il fianco agli avversari.

Di Tacchio 6: non incide sul derby.

Cassata 5: la cerniera della Ternana sembra funzionare all’inizio, poi cede di schianto nella ripresa, quando c’è da recuperare lo svantaggio.

Martella 6: prova a mettere intensità, ma nella ripresa cala vistosamente (36′ st Donnarumma sv).

Palumbo 6: solita qualità a disposizione dei compagni, che però non ne approfittano.

Falletti 6: fa solo intravedere i guizzi di un tempo, temuti dai tifosi biancorossi. Come quando calcia debolmente la ripartenza in cui la Ternana cercava di pareggiare subito i conti (28′ st Paghera sv).

Partipilo 6: solo davanti a Gori, colpisce il palo, nell’azione poi annullata per fuorigioco. Va a segno, ma dopo aver spostato Sgarbi con un’ancata. E affonda platealmente Angella a centro aerea, vanificando la rete in acrobazia di Defendi. Però è il più reattivo e voglioso dell’attacco rossoverde.

All. Andreazzoli 5.5: perdere il derby 3-0 non può consentire di uscire dal Curi con la sufficienza per il mister chiamato a sostituire Lucarelli. Però nonostante le tante assenze, in avvio la Ternana gioca meglio degli avversari. I cambi, in parte obbligati, non lo premiano.