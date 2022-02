Il Perugia ferma la Cremonese (0-0) | Pagelle

Poche emozioni nella sfida del Curi | Risultato giusto, con gli ospiti che hanno spinto di più, ma con i Grifoni più pericolosi

Il Perugia ferma la capolista Cremonese. La sfida del Curi termina senza reti. Risultato giusto, con gli ospiti che in certi momenti hanno spinto di più, ma con i Grifoni che sono stati più pericolosi. E alla fine, con Chichizola quasi mai chiamato in causa, l’estremo difensore della Cremonese Carnesecchi si è dimostrato determinante sul tiro di Lisi deviato da un difensore.

La partita

15′ pt OCCASIONE PERUGIA Dopo un’azione insistita del Perugia, la palla arriva a Lisi che libera il destro; la palla, deviata da un difensore, si impenna e supera Carnesecchi, che però con uno scatto di reni riesce a deviare sopra la traversa.

20′ pt Grande parata di Carnesecchi sul tiro di De Luca servito da Lisi, ma l’arbitro fischia il fuorigioco.

23′ pt Ciofoni colpisce di testa, Chichizola si distende e la blocca.

25′ st Segre ci prova da fuori, Carnesecchi non si fa sorprendere.

44′ st Sugli sviluppi di un corner, Valeri ci prova da fuori e il pallone resta pericolosamente nell’area del Perugia, ma la difesa riesce a liberare.

45′ st +3 Carnesecchi anticipa Carretta fuori dall’area, ma l’attaccanta del Perugia era comunque partito in fuorigioco.

45′ st + 5 Finisce 0-0 la sfida del Curi.

Tabellino e pagelle

Perugia – Cremonese 0-0

Perugia: Chichizola 6.5, Sgarbi 6.5, Angella 7, Dell’Orco 6, Ferrarini 6 (11′ st Falzerano 6), Segre 6.5, Burrai 6 (1′ st Kouan 6), Lisi 7 (30′ st Beghetto 6), Santoro 6, Matos 5.5 (11′ st Olivieri 6), De Luca 6 (39′ st Carretta sv). All. Alvini 6.5. A disp.: Zaccagno, Curado, Zanandrea, Gyabuaa, Ghion, Murgia, D’Urso.

Cremonese: Carnesecchi 7, Casasola 6 (1′ st Valeri 7), Ravanelli 6, Meroni 6, Sernicola 6.5, Castagnetti 6.5, Bartolomei 6 (12′ st Fagioli 6), Baez 6 (34′ st Gondo 6), Gaetano 5.5, Strizzolo 5.5 (1′ st Zanimacchia 6), Ciofani 5.5 (18′ st Di Carmine 6). All. Pecchia 6.5. A disp.: Ciezkowki, Sarr, Fiordaliso, Bianchetti, Okoli, Buonaiuto, Rafia.

Arbitro: Pezzuto di Lecce 6.5 (Var Paterna, Avar Pagnotta).

La partita dei Grifoni

Chichizola 6.5: quasi mai chiamato in causa, ci mette con coraggio anche… la faccia quando serve.

Sgarbi 6.5: attento, non lascia spazio ai temibili attaccanti grigiorossi.

Angella 7: comanda la difesa con autorità, annullando gli ex biancorossi Ciofani e Di Carmine.

Dell’Orco 6: una sola sbavatura a macchiare la sua prova, nel finale, quando si lascia anticipare da Di Carmine, che lo costringe al fallo. Cartellino pesante, perché salterà la trasferta di Alessandria.

Ferrarini 6: meno guizzi rispetto alla gara con il Frosinone, ma la Cremonese appare squadra ben più solida e non sfigura (11′ st Falzerano 6: prova a dare velocità ed esperienza in fase di attacco).

Segre 6.5: lavoro come al solito oscuro, ma molto importante. Sua anche una delle poche conclusione in porta del Perugia nel secondo tempo.

Burrai 6: prova ancora con i lanci per De Luca dalle retrovie, ma la difesa della Cremonese non fa regali (1′ st Kouan 6: Alvini lo manda dentro per provare a dare muscoli a un centrocampo che ha subito a tratti il palleggio della Cremonese).

Lisi 7: grande primo tempo, quando costringe Carnesecchi al grande intervento e offre palloni interessanti ai compagni dalla fascia sinistra, compreso un pregevole tocco di tacco (30′ st Beghetto 6: questa volta il suo piede mancino non risulta determinante).

Santoro 6: Alvini lo lascia in campo, segno che si fida sempre più di questo ragazzo. Che pur senza lasciare un segno indelebile nella partita, fa la sua parte.

Matos 5.5: ci si aspetta qualche guizzo dei suoi, che però non arriva, anche per merito dei difensori ospiti (11′ st Olivieri 6: un po’ di muscoli e corsa in più, ma il risultato non cambia).

De Luca 6: ancora una partita generosa per l’ariete del Perugia, che manca però l’appuntamento con la doppia cifra (39′ st Carretta sv: entra nel finale, viene anticipato da Carnesecchi, ma era partito in fuorigioco).

All. Alvini 6.5: il Perugia ferma la capolista, un punto che può accontentare la società biancorossa e i tifosi. All’andata era stata un’altra partita. Con il gioco, i Grifoni riescono ad arginare la superiorità mostrata dagli ospiti nel far girare la palla.