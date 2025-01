Il Perugia, con l’uomo in più, si fa rimontare dalla Spal (1-1) | Pagelle

Non basta aver giocato un tempo con un uomo in più al Perugia, che a Ferrara si fa rimontare dalla Spal la bella rete del momentaneo vantaggio siglato da Di Maggio. I biancorossi sprecano così la grande occasione di distanziarsi dalle zone a rischio della classifica.

La partita

Il Perugia ci prova con più convinzione, ma riuscire a far male alla difesa dei padroni di casa.

Al 42′ la Spal resta con l’uomo in meno: El Kaddouri, in ritardo su Matos, pesta il piede del biancorosso: secondo giallo e spogliatoi in anticipo.

Prima del riposo il Perugia ha un paio di occasioni, ma Galeotti respinge su Di Maggio e Montevago calcia sopra la traversa la punizione dal limite.

Finisce a reti inviolate un primo tempo equilibrato, con le due squadre che si sono affidate alle conclusioni dalla distanza, senza successo. Nel finale l’espulsione di El Kaddouri che consente al Perugia di giocare la ripresa in superiorità numerica.

Il Perugia prova a sfruttare la superiorità numerica, sfiorando il vantaggio con Matos e Di Maggio.

Proprio Di Maggio al 21′ porta in vantaggio il Grifo: Torrasi manda bene al cross Mezzoni, Montevago sulla pressione di un difensore non arriva di testa sul pallone che però arriva sui piedi di Di Maggio, che controlla e batte Galeotti.

Ma la Spal trova il pari con Antenucci, che raccoglie una respinta di testa di Matos, a centro area.

I padroni di casa prendono coraggio e addirittura cercano la rete del vantaggio, ma la difesa biancorossa, in affanno, respinge il tentativo di Calapai.

La gara termina con il Perugia in avanti, ma le mischie in area non sortiscono effetti. L’ultimo brivido arriva con la conclusione di Bartolomei dalla distanza, che sfiora il palo.

La partita termina 1-1, un pareggio che dimostra la fragilità del Perugia, che avanti di una rete e di un uomo, si fa rimontare.

Tabellino e pagelle

Spal – Perugia 1-1

21′ st Di Maggio (P), 28′ st Antenucci (S)

42′ pt espulso El Kaddouri per doppia ammonizione

Spal: Galeotti 6.5; Calapai 6, Arena 6, Bassoli 5.5, Mignanelli 6, D’Orazio 6 (43′ st Cecchinato sv), El Kaddouri4.5, Zammarini 6, Bidauoi 5.5, Antenucci 6.5, Rao 5 (26′ st Haoudi 6). All. Dossena 6.5.

Perugia: Albertoni 6, Mezzoni 6.5, Riccardi 6, Dell’Orco 6, Giraudo 6, Torrasi 6 (29′ st Bartolomei 6), Giunti 5.5 (14′ st Broh 6), Matos 5 (43′ st Marconi sv), Di Maggio 7 (43′ st Bacchin sv), Lisi 6 (14′ st Polizzi 6), Montevago 6. All. Zauli 6.