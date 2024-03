Il nuovo programma settimanale di manutenzione di A.Se. - Tuttoggi.info

Strade, cimiteri, illuminazione, edifici e segnaletica stradale. Questi gli ambiti di intervento previsti nella programmazione

Da oggi, lunedì 18 marzo e fino a venerdì 22 la manutenzione interesserà la strada di Carbognano e il collegamento Protte-San Brizio, dove si interverrà con la macchina tappabuche. Per quanto riguarda la pulizia delle cunette ed il ripristino della banchina stradale si lavorerà in via Germania, via Sandro Pertini e lungo le strade dell’Intrasola (nella zona tra Protte e Camporoppolo) e di San Giacomo. Previsti anche lavori relativi a opere murarie e metalliche, con il ripristino della balaustra all’altezza dell’incrocio tra la strada di Protte e la strada di san Rocco.

Gli interventi di manutenzione nei cimiteri sono in programma a Spoleto, San Sabino e San Giacomo (vuotamento sacchi) e, per il taglio dell’erba e pulizia, a Santa Croce, Azzano, Eggi, Bazzano, Silvignano e San Sabino. L’A.Se. interverrà, in caso di necessità, anche per la riparazione delle lampade votive, nuovi allacci ed eventuali disdette.

Per l’illuminazione pubblica è previsto il controllo dei quadri di accensione, nello specifico l’integrità dell’armadio stradale per gli impianti presenti nella zona C3 (Cortaccione, Protte, Beroide, San Giacomo) ed il ripristino dei pali abbattuti a San Filippo, tra San Martino in Trignano e San Silvestro.

Per quanto riguarda gli edifici pubblici sono in programma le verifiche agli impianti elettrici e di sicurezza del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e del Complesso monumentale di San Nicolò, interventi per il miglioramento dell’illuminazione nella sala del piano terra di Palazzo Collicola ed il trattamento dei portoni a Palazzo comunale.

Dopo il ripristino del funzionamento del semaforo lungo la Strada Provinciale Tuderte all’altezza della frazione di San Brizio, sono in corso valutazioni tecniche anche per il semaforo presente a San Venanzo di fronte all’area commerciale.​