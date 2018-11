Il nuovo comandante della Polizia Municipale Marco Ravaglia ricevuto dal sindaco

Prima stretta di mano in Comune tra il sindaco Luciano Bacchetta e il tenente colonnello Marco Ravaglia (terzo da sinistra nella foto), nuovo comandante della Polizia Municipale di Città di Castello, che ha preso servizio lo scorso giovedì 1 novembre. Alla presenza dell’assessore con delega al corpo comunale Monica Bartolini e al vice comandante Graziano Fiorucci, il primo cittadino ha incontrato stamattina (lunedì 5 novembre) nel proprio ufficio il nuovo dirigente, vincitore della selezione pubblica bandita dall’ente in base all’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che oltre a coordinare i Vigili urbani avrà anche la responsabilità dei Servizi Demografici.

“Abbiamo tra noi una persona molto seria, competente e capace, con molta buona volontà, che sarà un ottimo comandante della nostra Polizia Municipale”, ha affermato Bacchetta, insieme a Bartolini, nel congratularsi con Marco Ravaglia per il nuovo incarico e nel garantire “la massima collaborazione da parte di tutta l’amministrazione comunale nello svolgimento dell’importante lavoro che sarà chiamato a fare nella nostra città”.

“Sono qui con l’obiettivo di riorganizzare il corpo di Polizia Municipale secondo gli indirizzi dell’amministrazione comunale e gestire con la massima attenzione l’attività dei Servizi Demografici, assicurando attraverso l’efficienza l’interesse collettivo”, ha dichiarato Ravaglia, che ha ringraziato insieme a Bacchetta e Bartolini il vice comandante Fiorucci, per aver assunto la responsabilità della guida dei Vigili Urbani nei 7 mesi intercorsi tra il suo arrivo e il pensionamento dell’ex comandante Luisella Alberti.

“Il periodo di reggenza è stato una bella esperienza – ha detto Fiorucci – sono pronto a collaborare con il nuovo comandante, con cui, insieme a tutto il corpo, sono sicuro sarà possibile fare un buon lavoro al servizio dei cittadini e degli obiettivi che l’amministrazione comunale ci ha dato”.

Il nuovo comandante dirigerà un corpo di Polizia Municipale attualmente composto da 15 agenti e 2 amministrativi, più i 13 dipendenti dei Servizi Demografici al lavoro negli uffici del capoluogo e presso la delegazione di Trestina.

Nato a Firenze, il tenente colonnello Ravaglia ha percorso tutti i vari livelli della Polizia Municipale. Prima di Città di Castello ha lavorato presso l’Unione comunale Chianti Fiorentino, dove dal 2017 ha svolto le funzioni di vice comandante della Polizia locale nella sede di San Casciano Val di Pesa. Nello stesso ente aveva ricoperto la funzione di ispettore di Polizia Municipale a partire dal 2013, proveniente dal Servizio associato di Polizia Municipale dei Comuni di Figline Valdarno, Incisa Valdarno e Rignano sull’Arno, dopo essere stato in precedenza a Prato e Fiesole. Laureato con 110 e lode in Scienze Politiche all’Università di Firenze, vanta anche un dottorato di ricerca presso lo stesso ateneo concluso con la pubblicazione della tesi dal titolo “XX secolo: politica, economia, istituzioni”. Dal 2007 vanta un’esperienza come docente per conto di enti formativi per la formazione di personale delle pubbliche amministrazioni e, a seguito di un bando di selezione nel 2011, è stato inserito nell’Albo docenti della Scuola Interregionale di Polizia locale (SIPL) delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, per la quale tiene corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale degli enti locali negli ambiti della tutela del consumatore (ovvero vigilanza in ambito commerciale) e della libertà di impresa.

