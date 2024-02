"Il mio San Valentino": un social contest per gli studenti ternani - Tuttoggi.info

I video ritenuti più originali saranno presentati, previo accordo con gli autori, nel corso di un evento pubblico organizzato nell’ambito degli appuntamenti per il San Valentino di Terni 2024.

Nell’ambito del San Valentino di Terni 2024 il Comune promuove la prima edizione de “Il mio San Valentino”, un social contest rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di secondo grado della città, finalizzato alla realizzazione di un video che racconti la festa di San Valentino a Terni.

Immaginando di muoversi in città come in un set, i ragazzi dovranno realizzare un video, a tema libero, che faccia emergere, con un punto di vista artistico anche in riferimento al proprio vissuto personale, il clima che si respira a Terni, l’umore e le azioni dei suoi abitanti durante le settimane che precedono e seguono la data del 14 febbraio.

Ogni video, realizzato esclusivamente con smartphone o tablet, della durata compresa tra 30 secondi e 2 minuti, dovrà contenere almeno un segno distintivo della città e del territorio (un elemento naturale, un monumento, una piazza, un edificio) e dovrà obbligatoriamente essere realizzato all’interno dei confini del Comune.

I video dovranno essere diffusi in maniera autonoma dai partecipanti attraverso i propri profili social; saranno presi in considerazione, ai fini del contest, solo quelli pubblicati entro il 21 febbraio. Dovranno, inoltre, contenere l’hashtag #ilmiosanvalentinoditerni e i link @viviterni e @comunediterni.

I video ritenuti più originali saranno presentati, previo accordo con gli autori, nel corso di un evento pubblico organizzato nell’ambito degli appuntamenti per il San Valentino di Terni 2024.

Per informazioni: 0744 549 726.