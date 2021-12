Il Leo Club Terni e i doni di Natale per le case-famiglia - Tuttoggi

Il Leo Club Terni, anche quest'anno, consegnerà doni di Natale alle case-famiglia Il Piccolo Principe e La Casa del Bambino.

Il Leo Club Terni si appresta a chiudere l’anno con i consueti doni di Natale e i “PandoLeo”, i pandori distribuiti in occasione delle festività per raccogliere fondi a scopo benefico.

A giovare della consegna dei regali di Natale gli ospiti delle case-famiglia Il Piccolo Principe e La Casa del Bambino, gestite dall’Associazione Nuova Vita ONLUS.

Paggi Pieroni: “Uno stimolo a curare le ferite della comunità”

“Come club – ha dichiarato Paggi Pieroni, presidente del Leo Club Terni – abbiamo deciso di riproporre questo servizio, già effettuato lo scorso anno durante il lock-down; uno stimolo a curare sempre meglio le ferite della comunità, e a costruire un domani migliore”.

Il service del Leo Club Terni mirerebbe, in primis, al benessere dei più piccoli. Quest’ultimi, infatti, durante i due anni di emergenza sanitaria hanno dovuto fronteggiare non poche difficoltà. “E’ proprio dai bambini e dalla loro incredibile forza di rialzarsi che traiamo ispirazione e prendiamo esempio per guardare al futuro con uno sguardo carico di speranza e ottimismo”.

