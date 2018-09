Il Judo contro la dispersione scolastica, concluso il progetto “Free to dream”

Presso l’I.T.T.S. di Perugia, si è concluso il P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) con Fondi Strutturali Europei, contro la dispersione scolastica.

Il PON intitolato “Free to dream” è stato articolato in vari moduli, la cui progettazione è partita un anno fa, in risposta ad un bando del Ministero della Pubblica Istruzione.

Finalità del P.O.N. è ridurre l’abbandono scolastico attraverso delle attività che favoriscano il processo di scolarizzazione soprattutto nelle fasce di studenti più a rischio per motivi socio-culturali, economici o comportamentali.

In sintonia con le direttive ministeriali ed Europee sono stati svolti, insieme ad altri, due moduli a carattere sportivo di cui uno sul Judo.

Grazie alla disponibilità e all’operatività della Dirigente Scolastica, prof.ssa Rita Coccia, 30 alunni dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Piscille, hanno potuto conoscere e apprezzare il Judo.

Il corso è stato progettato e tenuto dal Maestro Stefano Proietti, che di questa scuola è anche docente d’Educazione Fisica, in collaborazione con la tutor del Progetto Giorgia Fantauzzi e coadiuvato da Borio Angelo, studente dell’ITTS e judoka del CUS Perugia, che nel progetto “Judo non solo Sport” ha svolto egregiamente le sue ore di alternanza scuola-lavoro.

Trenta ragazzi dai 14 ai 17 anni hanno svolto, per due settimane (dall’8 al 12 agosto e dal 20 al 24 agosto) ben tre ore al giorno di lezione per un totale di 30 ore.

I judogi (abiti per la pratica del judo) sono stati messi a disposizione dei ragazzi dalla scuola e i 140 mq. di tatami dal Comitato Regionale Umbro della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali).

Ad ogni lezione si sono affrontati argomenti teorico-pratici legati alla disciplina, mettendo sempre l’accento sui risvolti etici ed educativi della pratica.

Si è trattato di un laboratorio didattico molto significativo perché il lavoro è stato svolto con un gruppo omogeneo per età e livello.

Gli allievi hanno risposto con entusiasmo e con notevoli progressi, tanto che l’attività si è potuta concludere con una gara finale arbitrata da un arbitro Nazionale, Giovanni Borio, che ha fornito ai ragazzi interessanti indicazioni sul regolamento del Judo sportivo.

Ad ogni lezione sono intervenuti, per portare la loro esperienza, judoka esperti ed insegnanti di Judo (si ringraziano Daniele Panfili, Martina Calugi e Mario Fantauzzi) che con Proietti hanno collaborato ad animare l’attività.

Grande apprezzamento è arrivato dai genitori dei ragazzi e dalla Dirigente della Scuola che, con Proietti ha creduto in questa attività.

Di seguito i Club della regione affiliati alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali) dove si può praticare Judo:

Denominazione Indirizzo CAP Comune Pr Tel. ASDILETTANTISTICA ACCADEMIA GIOVANI JUDO KANO FOLIGNO 1963 VIA G.FERRERO,45/A 06034 Foligno PG 0742344915 JUDO CLUB DERUTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIA TEVERE 06053 Deruta PG 0759711212 X2 SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL LOC.S.CHIODO 156/a 06049 Spoleto PG 074346198 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOLIMPIC PERUGIA VIALE SAN SISTO 299 06132 Perugia PG 0755270246 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO KODOKAN SAMURAI SPELLO VIA PIGNATTARA,34 06034 Foligno PG 3331916511 C.U.S. PERUGIA A.S. DILETTANTISTICA VIA TUDERTE 10 06126 Perugia PG 07532120 CENTRO JUDO GINNASTICA TIFERNATE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA via Milani – Riosecco 06012 Città di Castello PG 0758550086 A.S.DILETTANTISTICA GYMNASIUM JUDO CLUB FOLIGNO VIA ROSSELLI, 3 06034 Foligno PG 0742350790 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA YAMASHITA JUDO CLUB via Giorgio Ambrosoli, 33 06049 Spoleto PG 3396840562 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOJO USHIJIMA PERUGIA JUDO CLUB via umbria 32 06132 Perugia PG 3292051326 TOKAI CLUB DERUTA VIA DEI MILLE 42 06053 Deruta PG 075973329 JUDO CLUB CITTA’ DELLA PIEVE A.S.DILETTANTISTICA VIA GIORDANO BRUNO 18 06062 Città della Pieve PG 3286613420 JUDO KODOKAN GUBBIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FRAZ.S.M.MADDALENA 98 06024 Gubbio PG 3477041704 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA I POETI DEL JUDO via Giuseppe Sacconi, 55/b 06132 Perugia PG 3332950590 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN JUDO FOLIGNO VIA GRAN SASSO 5 06034 Foligno PG 074222873 A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB FOLIGNO Via Monte Bianco, 13 06034 Foligno PG 3282682090 A.S.DILETTANTISTICA 3R SPORT Via Viepri, 7 06056 Massa Martana PG 3484129573 A.S.DILETTANTISTICA FUJI SAN VIA E. DE NICOLA 13 06125 Perugia PG 3475179817 A.S.DILETTANTISTICA KODOKAN FRATTA VIA FRATTA 42 06019 Umbertide PG 0759417066 A.S.DILETTANTISTICA JUDO PASSE-PARTOUT TERNI VIA A. ALEARDI 20 05100 Terni TR 0744441004 POLISPORTIVA TERNANA S.S.DILETTANTISTICA A R.L. VIA F. TURATI 81 05100 Terni TR 0744277908 A.S.Dilettantistica SPARTA JUDO TERNI STRADA DI LARVIANO 5 05100 Terni TR 3382875349

