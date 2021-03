Il Grifo si fa rimontare, derby al Gubbio (3-2)

Perugia avanti con Murano, nella ripresa in 6 minuti Signorini la ribalta con una doppietta | Tris di Signorini, inutile la rete di Angella nel finale

Il Gubbio conquista il derby e fa uno sgambetto forse decisivo nella difficile rincorsa del Perugia verso al Padova capolista, che rifila 4 reti alla Feralpisalò e allunga.

Decisivi 6 minuti della ripresa in cui i Grifoni subiscono l’incredibile uno-due di Signorini sugli sviluppi di altrettanti calci da fermo. Poi il tris di Pellegrini, con la difesa ospite ancora sorpresa. Inutile la rete di Angella nel finale.

Tabellino e pagelle

Gubbio – Perugia 3 – 2

4′ pt Murano (P), 24′ e 29′ st Signorini (G), 42′ st Pellegrini (G), 45′ st Angella (P)

Gubbio: Zamarion 6, Formiconi 6 (10′ st Munoz 6.5), Uggè 6.5, Megelaitis 6.5, Pellegrini 7, Ferrini 6.5, Signorini 8, Malaccari 6.5, Pasquato 7, Sainz Maza 6.5 (10′ st Hamlili 6.5), Fedato 6 (44′ st Ingrosso sv). All. Torrente 8.

A disp.: Savelloni, Elisei, Sdaigui, Serena, De Silvestro, Sorbelli, Cinaglia.

Perugia: Fulignati 5.5, Favalli 5, Angella 5.5, Elia 5, Murano 6, Sounas 5, Vanbaleghem 5.5, Kouan 5.5 (39′ st Bianchimano 5.5), Moscati 5 (33′ st Burrai 5.5), Minesso 5, Melchiorri 5 (15′ st Vano 5). A.. Caserta.

A disp. Minelli, Bocci, Di Noia, Lunghi,Cancellotti, Angori, Darini.

La partita

2′ pt Primo squillo del Gubbio, con Ferrini che di testa alza sopra la traversa della porta difesa da Fulignati.

4′ pt GOL DEL PERUGIA Kouan ruba palla e serve Melchiorri, velo di Murano che riceve il pallone in area: la prima conclusione è respinta debolmente da Zamarion, che nulla può poi sul tap-in dell’attaccante biancorosso.

12′ pt Vanbaleghem subisce fallo. Taglio alla testa, viene medicato e si rialza con una fasciatura.

La partita si gioca su buoni ritmi, con il Gubbio avanti alla ricerca del pari e il Grifo che prova a colpire di rimessa.

25′ pt Pellegrini va giù in area sul contatto con Vanbaleghem, l’arbitro fa proseguire e Torrente si arrabbia.

29′ pt Conclusione dalla distanza di Pellegrini, non molto lontano dal palo.

33′ pt OCCASIONE GUBBIO Sainz Maza fugge sulla destra e mette al centro il pallone. Pellegrini ed Elia non trovano la deviazione e l’accorrente Malaccarci può colpire dal lato opposto, trovando l’ottima risposta di Fulignati che si salva in calcio d’angolo.

Buon momento del Gubbio, con il Perugia che si limita ad attendere, senza riuscire ad imbastire trame offensive.

37′ pt Insidiosa conclusione dal limite di Sainz Maza, palla alta di poco.

44′ pt Il Perugia si rivede dalle parti di Zamarion, che questa volta blocca la conclusione di Minesso.

45′ + 2′ pt Finisce il primo tempo con il Grifo in vantaggio. Decide al momento la rete di Minesso in avvio dopo una bella azione, con Zamarion non impeccabile. Il Gubbio ha alzato il baricentro. Provando con conclusioni da fuori e sfiorando il pareggio con Malaccarci, sul quale è stato decisivo Fulignati.

5′ st Il Perugia inizia la ripresa con un altro atteggiamento, alla ricerca del raddoppio. Murano prima e poi Kouan calciano dal limite, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

16′ st Sounas prova l’azione personale, ma viene fermato da Signorini al limite dell’area.

20′ st OCCASIONE PERUGIA Vano (subentrato a Melchiorri) protegge palla e serve Murano, ma la difesa eugubina riesce a salvarsi.

21′ st Sulla punizione di Moscati Favalli di testa colpisce la traversa, ma l’arbitro ferma l’azione per fuorigioco.

24′ st GOL DEL GUBBIO Al primo vero affondo del secondo tempo i Lupi trovano il pari. Punizione scodellata da Megelaitis, Signorini colpisce indisturbato e batte Fulignati.

Il Grifo subisce il colpo, il Gubbio crede nella vittoria e si porta avanti.

29′ st GOL DEL GUBBIO Punizione di Pasquato, Fulignati battezza male la palla che finisce sul palo e Signorini indisturbato può siglare l’incredibile doppietta.

Reazione del Perugia tanto rabbiosa quanto confusionaria.

Burrai, mandato dentro da Caserta, scodella palloni in area per Murano, Vano e Bianchimano, anche lui mandato in campo alla ricerca disperata del pari.

40′ st La difesa eugubina prima respinge su Murano, poi il pallone

42′ st GOL DEL GUBBIO Pellegrini si libera di Favalli (che cade a terra e reclama il fallo) e batta con un colpo sotto Fulignati in uscita sul lanio di Hamlili. Notte fonda per il Perugia. Il Gubbio è vicino a una storica impresa.

44′ st Zamarion respinge il tiro ravvicinato di Favalli.

45′ st GOL DEL PERUGIA Angella di testa sovrasta i difensori eugubini sul cross di Favalli e sigla la rete della speranza.

45′ +1 st Pellegrini cade in area sul contatto con Angella, l’arbitro lo ammonisce per simulazione.

La partita è finita. Il derby umbro è andato al Gubbio, in rimonta. Una sconfitta che forse segna la resa nella rincorsa al Padova capolista.