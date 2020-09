Il Grifo non affonda, ma artiglia di cuore solo un punto col Fano (2-2)

Il Grifo non affonda nel diluvio del Curi. Ma questo 2-2 maturato in rimonta ha comunque il sapore amaro per la squadra di Fabio Caserta, nel primo impegno del Girone B della serie C. Diversi biancorossi devono calarsi nella mentalità da battaglia della serie C. Anche se il cuore non è mancato, sotto una pioggia incessante.

Il Grifo artiglia il pari dopo aver chiuso in doppio svantaggio. Un verdetto apparso severo, frutto dei tanti errori negli ultimi metri e di due distrazioni difensive.

Nella ripresa i ragazzi di Caserta hanno avuto il merito di crederci ancora. Il gol che riapre la partita arriva già al 2′ minuto con Kouan, lesto a ribadire in rete la palla mandata sul palo da Meli dopo il tiro di Melchiorri.

Il pari arriva al 22′ del secondo tempo con Melchiorri, che finalizza una bella azione da lui stesso avviata, insieme a Falzerano e Rosi.

Contavano solo i 3 punti, aveva detto Caserta alla vigilia. E non sono arrivati. Il Grifo di oggi, però, pur non avendo certo entusiasmato una piazza ancora delusa dalla bruciante retrocessione, non merita fischi. E infatti fuori dal Curi, i tifosi della Curva Nord, come promesso, hanno incitato i Grifoni fino alla fine.

Il tabellino

Perugia – Fano 2 – 2: 14′ pt Marino (F), 34′ pt Ferrara (F), 2′ st Kouan (P), 22′ st Melchiorri (P)

PERUGIA: Fulignati 5.5; Moscati 6 (8′ st Rosi 6), Sgarbi, Angella 5.5, Crialese 5; Kouan 6.5 (Elia 6), Burrai 6, Dragomir 5 (32′ st Konate 5.5), Falzerano 5, Murano 5.5 (24′ st Bianchimano 6), Melchiorri 7. A disp.: Baiocco, Lunghi, Negro, Tozzuolo, Righetti. All. Fabio Caserta 6.

FANO: Meli 6.5; Carnielutti 5.5 (10′ st Diop 6), Bruno 6, Zigrossi 6, Paolini 5.5 (24′ st De Vito 6); Marino 6.5 (35′ st Monti 5.5), Amadio 5, Parlati 6; Said 5.5 (35′ st Scimia 6), Barbuti 6.5, Ferrara 6.5 (10′ st Sarli 5.5). A disp.: Santarelli, Boccia, Morsucci, Montesi, Mainardi, Viscovo, Rillo. All. Marco Alessandrini

Arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore

NOTE: Ammoniti: Crialese, Melchiorri (P); Said, Paolini (F)