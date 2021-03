Il Grifo frena, solo un punto con la Samb (1-1)

Vantaggio di Murano, poi Fulignati si fa beffare da una punione non irresistibile di Lombardo | Perugia in avanti, ma gli ospiti sfiorano il colpaccio

Il Grifo stecca al Curi, dove viene fermato sull’1-1 dalla Sambenedettese. Battuta d’arresto pesante in vista del big match di domenica contro il Padova, impegnato domani a Verona.

Peccato, perché i Grifoni nel primo tempo hanno preso la rete del pareggio nell’unica vera occasione degli ospiti. Complice un’incertezza di Fulignati, poco reattivo sulla punizione a giro calciata da Lombardo.

Una rete che ha vanificato il vantaggio di Murano. Grazie anche agli interventi decisivi dell’estremo difensore ospite Fusco.

Perugia generosamente avanti alla ricerca della vittoria, ma nel secondo tempo gli ospiti si sono anche resi pericolosi con alcune ripartenze.

Tegole in difesa per mister Caserta, con gli infortuni di Negro e Rosi.

Tabellino e pagelle

Perugia – Sambenedettese 1 – 1

30′ pt Murano (P), 33′ pt Lombardo (S)

Perugia: Fulignati, Rosi (31′ pt Cancellotti), Favalli, Angella, Elia (23′ st Bianchimano), Di Noia, Murano (23′ st Vano), Sounas, Moscati, Falzerano (1′ st Melchiorri), Negro (11′ pt Monaco). All. Caserta.

A disp. Minelli, Sgarbi, Burrai, Crialese, Minesso, Vanbaleghem, Kouan.

Sambenedettese: Fusco, Enrici (10′ st De Goicoechea), Di Pasquale, Botta, Rossi (10′ st De Ciancio), Cristini, Fazzi (20′ st Scrugli), Angiulli, Lombardo, Lescano (20′ st Maxi Lopez), Liporace (44′ st D’Ambrosio). All. Montero.

A disp.: Laborda, Biondi, Trillò, Chacòn, Babic, D’Angelo, Serafino.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

La partita

11′ pt – In avvio subito una tegola per Caserta, che deve rinunciare a Negro per problemi fisici. Al suo posto in campo Monaco.

19′ pt – Rosi conclude di sinistro al termine di una bella azione manovrata, ma la palla sorvola di poco la traversa.

27′ pt – Sulla punizione di Moscati svetta Angella, che però non inquadra la porta.

30′ pt- GOL PERUGIA – Grande azione di Elia che pesca Murano tutto solo sul secondo palo. L’attaccante insacca: 1-0!

31′ pt – Anche Rosi è costretto a lasciare per un problema muscolare. Al suo posto Cancellotti.

33′ pt – GOL SAMB – Dura solo 3 minuti il vantaggio dei Grifoni, perché nella sua prima azione gli ospiti trovano il pari. Punizione di Lombardo che sorprende Fulignati, apparso in ritardo. Tutto da rifare.

39′ pt – Falzerano ci prova con un tiro a giro, ma Fusco riesce a deviare.

43′ pt – Ci prova Di Noia dalla distanza, ma Fisco fa ancora buona guardia.

3′ st – In avvio di ripresa il Grifo rischia, ma la conclusione di Lescano, dopo una carambola tra le maglie biancorosse, finisce in corner.

6′ st – Cancellotti segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per un fallo in attacco.

8′ st – Doppia occasione per il Perugia, ma Fusco si oppone prima a Melchiorri e poi a Di Noia.

23′ st – Il Grifo spinge, ma rischia sulla ripartenza degli ospiti: il tiro di Angiulli dal limite finisce fuori.

23′ st – Caserta prova a mischiare le carte in attacco e manda dentro Bianchimano per Elia e Vano per Murano.

27′ st – I Grifoni reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano di un difensore della Samb, ma l’arbitro fa proseguire.

32′ st – Vano ci prova di testa, ma la palla finisce sopra la traversa.

33′ st – Punizione dal limite di Moscati, che non trova l’incrocio di un soffio.

35′ st – Il Grifo si scopre e rischia la beffa: il tiro di Giocoechea lambisce il palo della porta difesa da Fulignati.

43′ st – Maxi Lopez serve Angiulli che calcia sopra la traversa.

45+3′ st – Il Grifo ha ancora un’occasione per prendersi i tre punti, ma Bianchimano, pur defilato, prova la conclusione, spedendo la palla in curva.