Il gran rifiuto e la profezia di Crozza- Cucinelli

La telenovela per la scelta del candidato unitario di Pd e M5s per la presidenza della Regione Umbria, con tanti rifiuti e l’accordo finale su Vincenzo Bianconi, non è sfuggito a Maurizio Crozza. Il comico genovese, per lo spot della ripresa del suo programma, Fratelli di Crozza, in onda dal 27 settembre sul canale Nove, ha dato “voce” a Brunello Cucinelli, il primo nome tra quelli corteggiati da Luigi Di Maio.

Siamo in piena Fashion Week, e quale migliore patrona da invocare se non Santa Rita da Cashmere? #CrozzaCucinelli ci manda il suo saluto dalla moda e ci ricorda che #FratelliDiCrozza torna LIVE da venerdì 27 settembre alle 21:25 sul NOVE! Pubblicato da Fratelli di Crozza su Sabato 21 settembre 2019

“Mi lasci ringraziare un momentino Movimento 5 stelle e Pd che mi hanno dato questa opportunità” dice il Crozza-Cucinelli. Che poi spiega il suo rifiuto: “Ma io ho già una missione: umanizzare il capitalismo! Sanbenedettizzare i profitti, come diceva Santa Rita da cashmere”. San Benedetto da Norcia, la terra di Vincenzo Bianconi: Crozza è stato in qualche modo profetico.

Gli occhi di tutta Italia, anche attraverso la satira, sono sull’appuntamento elettorale in Umbria del 27 ottobre.

