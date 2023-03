Il documentario sulla Biga di Monteleone premiato a Firenze - Tuttoggi

Vince il premio del pubblico il film inchiesta sul trafugamento del “Carro d’oro” ovvero la famosa biga etrusca rinvenuta a Monteleone di Spoleto

Vince il premio del pubblico il film inchiesta sul trafugamento del "Carro d'oro" ovvero la famosa biga etrusca rinvenuta a Monteleone di Spoleto ma esposta ancora oggi al MET. Si è chiusa con un grande successo di pubblico la V edizione di "Firenze Archeofilm", il festival di Archeologia Arte e Ambiente organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore) al Cinema La Compagnia di Firenze.

Il Premio “Firenze Archeofilm” assegnato dal pubblico in qualità di giuria popolare è andato dunque a “L’anello di Grace” il film- denuncia di Dario Prosperini sulla vicenda della famosa biga etrusca – ribattezzata oltreoceano “Golden Charriot” – ancora oggi conservata al Metropolitan Museum di New York a 121 anni dal suo avventuroso trafugamento a Monteleone di Spoleto. Il pubblico della V edizione di Firenze Archeofilm non ha avuto dubbi e, in qualità di