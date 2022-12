Biga Monteleone, Ministero acquisisce il docu-film per ricostruire la vicenda  - Tuttoggi

“Parlando con i funzionari del Ministero – ha detto Prosperini – ho appreso con piacere quanto interesse ci sia attorno a questa storia. Credo che dopo 120 anni dal trafugamento, per il nostro paese sia finalmente arrivato il tempo di richiedere ufficialmente il Carro d’oro al Metropolitan Museum di New York. Sono molto contento che a solo un mese e mezzo dalla presentazione del documentario è arrivata la richiesta del Ministero”.

A Prosperini fa eco il sindaco Angelini “il carro d’oro è un reperto intimo del nostro territorio e il monteleonesi vorrebbero riaverlo qui nel nostro museo. Noi stiamo lavorando per andare in questa direzione. Il ministro Gennaro Sangiuliano, da me contattato, ha dichiarato: “lavoreremo insieme”, questa apertura ci fa ben sperare”.

Ad intervenire nella tavola rotonda sono stati: Maurizio Fiorilli Avvocato Generale dello Stato Onorario, Francesco Roncalli Archeologo docente di Etruscologia e Civiltà italiche, Alexandra Stalinski Etruriaw and Ancient Italy, Guido Barbieri tenente colonnello del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale e Paolo Conti editorialista del Corriere della Sera.

Lo scopo dell’incontro è stato quello di presentare un fascicolo dettagliato da inviare alla Regione Umbria e al ministro della cultura, che chiarisca e documenti i motivi per cui il carro etrusco debba far rientro in Italia.

“Sicuramente occorrerà aprire una attività di diplomazia culturale – ha specificato Fiorilli -, nel 1902 a seguito dello scavo, l’agricoltore doveva chiamare la Sovrintendenza per comunicare che c’era un territorio delicato, non l’ha fatto, ha trovato il reperto e l’ha venduto. Per far tornare la Biga in Italia dobbiamo lavorare sul piano etico e morale. Affiancherò l’attività del comune di Monteone di Spoleto per arrivare al recupero del reperto”.

“La biga a New York è fuori contesto – afferma Conti – perché rappresenta la storia delle popolazioni dell’appenino e qualora fosse riportata in Italia, qui a Monteleone deve stare, nel proprio contesto naturale in quanto rappresenta la storia delle popolazioni italiche centrali”.

Il programma della Mostra del Farro Dop proseguirà domani (Giovedì 8 dicembre) dalle ore 17.00 “Aspettando.. Natale 2022”, l’Associazione ArcheoAmbiente aspetta tutti i bambini con la loro pallina personalizzata per addobbare l’Albero di Natale. Dalle ore 18.00 Vin brulé lungo le vie del borgo al caldo dei bracieri ardenti a cura dell’Associazione ArcheoAmbiente accensione del Presepe con Statue artistiche dell’800 a cura della Proloco di Monteleone e Esibizione del Corpo Bandistico Carlo Innocenzi, mentre slow food allestirà un coocking show a base di farro dop. Venerdì 9, alle ore 8 Trekking alla scoperta dei sentieri del nostro territorio a cura dell’Associazione ArcheoAmbiente dalla frazione di Butino alla sella del Monte Motola con degustazione a base di prodotti Farro Dop (Porta Spoletina Spostamento con mezzi propri fino a Butino. Durata 4 ore). Alle ore 11 nel Teatro comunale Carlo Innocenzi Proiezione del docu-film “L’anello di Grace” – alla presenza degli alunni della scuola di Monteleone di Spoleto. Alle ore 16 si ripeterà la proiezione del docu-film alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Paola Agabiti ed ai Sindaci dei Comuni della Valnerina ed ai Parlamentari rappresentanti dell’Umbria. In serata dalle ore 20,00 Il Focone della Venuta, benedizione del fuoco, musica e canti. a cura delle Pro Loco del territorio. Sabato 10 Dicembre nel Palazzo del Gusto alle ore 16 “Addolciamoci insieme” gara di Pasticceria amatoriale di “Dolci al farro”

a cura dell’Associazione ArcheoAmbiente e Vin brulé lungo le vie del borgo al caldo dei bracieri ardenti. E per i più piccoli una notizia bomba, BABBO NATALE e gli ELFI hanno affittato casa al Parco della Croce e stanno trasformando lo chalet in un luogo da favola.