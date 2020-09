Il dirigente della Regione: “Purtroppo sono positivo al Covid”

“Purtroppo cari amici sono risultato positivo al Covid ma non mollo e continuo a lavorare da casa“. Così sul proprio profilo Facebook il dirigente della Regione Umbria Stefano Nodessi Proietti ha confermato pubblicamente la sua positività al Coronavirus.

Il dirigente sta però bene e, come scritto, continuerà a seguire da casa le delicate pratiche che lo vedono impegnato per la Regione Umbria.

La scorsa settimana Nodessi aveva partecipato all’incontro per la firma del protocollo per la costituzione di un gruppo di lavoro tra MIT-Regioni Umbria e Marche – RFI per il potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara.

Tamponi e sanificazione in piazza Partigiani

La sede della Regione dove lavora, in piazza Partigiani a Perugia, è sottoposta a sanificazione e il personale a tampone. In quella sede c’è infatti anche l’ufficio dell’assessore Enrico Melasecche, anche lui positivo al Covid, e di due collaboratrici che sono state contagiate.

(foto dal profilo Facebook del direttore Nodessi)