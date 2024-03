Il commovente messaggio del Volta: “Grazie Pierluigi per il tempo trascorso insieme”

Il post della scuola che frequentava il 17enne studente morto per le ferite dell'incidente in via San Galigano

“Grazie Pierluigi per il tempo trascorso insieme”. L’Itts Volta di Perugia ha voluto ricordare con un commovente post Pierluigi Pescatori, il proprio studente morto nella giornata di giovedì a seguito delle gravi ferite riportare nell’incidente avvenuto mercoledì in via San Galigano, mentre il 17enne andava a prendere l’autobus per andare a scuola.

Questo l’intero testo del messaggio:

Una mattina “normale” di marzo. Una mattina “normale” di sguardi assonnati, indolenti, divertiti, di spintoni e risate di ragazzi che entrano a scuola. Una mattina “normale” che viene interrotta da una notizia che irrompe, che interrompe, che viene a spezzare brutalmente quella nostra quotidiana, rassicurante, banale normalità. Ci siamo guardati negli occhi, ci siamo sostenuti senza dircelo e i nostri sguardi, in cerca di taciti conforti, raccontavano che la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere, la vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. E ci abbiamo creduto contro ogni logica perché non è “normale” e non è nemmeno umanamente accettabile lasciare in mezzo a una strada i sogni di un diciassettenne che va a scuola in una “normale” mattina di marzo.

Pensieri, parole “rosse come il sangue, nere come la notte”, domande che non trovano risposte perché anche questa è la vita che ci sorprende e che ora ci toglie il fiato, ci ammutolisce per il dolore della morte di Pierluigi. E ci tornano in mente i sogni interrotti di tutti quei ragazzi con i quali abbiamo percorso un pezzo di strada, i loro volti eternamente giovani e la voglia di dire loro “sogna, ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l’amore, passeran le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu.”

Grazie Pierluigi per il tempo trascorso insieme.

Un pensiero di vicinanza e amore alla mamma, alla sorella e alla famiglia di Pierluigi da parte di tutta la comunità scolastica del Volta.