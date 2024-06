"Il Circo della Luna", bambini sul palco grazie all'associazione "La Maestra Patrizia" - Tuttoggi.info

Si è concluso con uno spettacolo pieno di luci, colori e allegria il secondo anno de “Il Corpo Creativo”, il percorso di educazione ai linguaggi teatrali per bimbi dai 6 ai 10 anni, organizzato dall’Associazione “La Maestra Patrizia”

Si è concluso con uno spettacolo pieno di luci, colori e allegria il secondo anno de “Il Corpo Creativo”, il percorso di educazione ai linguaggi teatrali per bimbi dai 6 ai 10 anni, organizzato dall’Associazione “La Maestra Patrizia”.A conclusione di un lavoro iniziato ad Ottobre, i piccoli attori hanno portato sul palco dello Spazio Oberdan, davanti ad un entusiasta pubblico di 100 persone divisi in due repliche, l’allegro e onirico mondo del circo; con la sapiente regia di Francesca Cenciarelli i bambini si sono destreggiati tra fachiri, clown, equilibristi, maghi… solo sul palco alle prese con cambi d’abito, di oggetti, scenografie , hanno dimostrato autonomia, sagacia, intelligenza e umorismo.L’Associazione, nata per supportare lo sviluppo emotivo e psicologico dei bambini, non può che essere fiera dei suoi piccioni grandi attori: Francesco Angelini, Cleo Carigi, Aurora Cavalieri, Maria Vittoria Chiara, Gioele Chiccarelli, Carlo da Re, Nicole Della Mora, Gabriele Giannini, Greta Montanucci, Ginevra Panetto, Kristian Panetto, Teodora Ponti, Daria Rotondaro, Giovanni Ruggeri, Giulia Salvi, Irene Tosi, Vittoria Tribuni e Guido Vagnoli.. e ringraziando con tutto il cuore la magnifica insegnante Francesca Cenciarelli , insieme a lei vi da appuntamento in autunno per la terza edizione !

Luogo: Spazio Oberdan, Piazza San Gabriele dell’addolorata, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA