Il cielo di Perugia colorato dalle Frecce Tricolori, le altre spettacolari immagini

L'entusiasmo della gente per il passaggio della Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica Militare sopra il capoluogo umbro

Non si è spento l’entusiasmo per il transito delle Frecce Tricolori sopra il cielo di Perugia (VIDEO), in occasione dell’iniziativa “AM ringrazia l’Italia”, che porterà la Pattuglia Acrobatica a sorvolare fino a ottobre ogni capoluogo di regione per festeggiare i cento anni dell’Aeronautica Militare.

Frecce Tricolori che, dopo aver atterrato all’aeroporto San Francesco di Assisi, saranno protagoniste all’Airshow di Foligno.

Tra le tante foto che hanno immortalato il passaggio delle Frecce Tricolori in più punti di Perugia, particolarmente spettacolari sono quelle scattate e inviate da un nostro lettore, Ezio Cairoli. Che qui pubblichiamo, per farne omaggio ai perugini e a tutti i nostri lettori.