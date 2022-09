Il "Chianelli" chiude le porte a Letta: “Qui politici solo fuori dalle elezioni” - Tuttoggi

Dopo l'annuncio della visita di Letta, la replica di Franco Chianelli: "Esponenti di qualsiasi partito politico qui solo fuori dalle elezioni"

Porte chiuse ad Enrico Letta (ma anche a chiunque altro politico di altri schieramenti) al “Chianelli” in campagna elettorale. Dopo l’annuncio fatto dal Pd regionale dell’arrivo del leader nazionale giovedì mattina a Perugia, con in programma anche una visita alla struttura per malati oncologici e loro familiari, ad intervenire è il presidente del Comitato per la vita Franco Chianelli.

“Ho appena appreso dai giornali locali – spiega – la notizia secondo la quale l’Onorevole Enrico Letta verrà a Perugia e nell’ambito della sua visita voglia conoscere la realtà del Residence ‘Daniele Chianelli’. Vorrei precisare che la nostra associazione si è sempre distinta per avere un rapporto corretto e leale con le istituzioni. Pertanto, rispetteremo anche in questa occasione, come successo in 32 anni di attività, la nostra totale estraneità a qualsiasi colore politico in particolare in un momento delicato come quello della competizione elettorale. In altri tempi, ma sempre fuori dalle elezioni politiche, abbiamo ricevuto e riceveremo esponenti di qualsiasi partito politico”.